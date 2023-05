La dificultad de encontrar trabajo con 47 años: "He tenido tres entrevistas y he enviado más de cien currículums"

A la complejidad del mercado laboral, en muchas ocasiones hay que sumarle un factor que dificulta la búsqueda de empleo: la edad. Es el caso de Patricia Rey, una coruñesa de 47 años que, ante la desesperación de no encontrar un trabajo estable, ha recurrido a las redes sociales en la procura de que alguien le dé una oportunidad: "Puse un tuit para ver si la gente lo ve y que alguien me dé una oportunidad", explica.

"Mentalmente te cansas, porque mandas y nadie te responde"

Patricia lleva unos tres años sin un trabajo estable: "Estoy desesperada. He tenido tres entrevistas en cinco meses. Me parece muy poco porque he mandado más de cien currículums. No he tenido filtro, he mandado a tiendas, supermercados… Y nadie te da 'feedback'. Es desesperante. Me traslado de ciudad si es necesario", expresa Patricia.

Para ella existe un factor determinante que le ha llevado a esta situación: "Yo creo que son los años que tengo. Cuando pasas de cierta edad está claro que tienes experiencia, pero parece que no eres válido para trabajar en ciertos sectores. Hay mucho 'edadismo' como digo yo", comenta.

En su haber cuenta con varios títulos académicos: "Estudié para auxiliar de administración, para técnico de jardín de infancia y durante la pandemia hice un máster de marketing digital y comunicación", relata. "La última vez que trabajé fue en una juguetería en la campaña de Navidad. Fue algo temporal".

La imposibilidad de tener una independencia

Con esta situación, Patricia tiene que vivir con sus padres: "Te supone no tener una independencia. Vivir con ellos está bien, pero también necesitas hacer tu vida. Por ejemplo, quieres viajar y no puedes hacerlo. Muchas cosas no las puedes hacer porque necesitas dinero", lamenta Patricia.

"Mentalmente te cansas, porque mandas y nadie te responde. Ni una entrevista por Skype. Te acabas cansando mucho. Buscas a donde mandar y ya no te quedan opciones", sentencia la coruñesa.