Detenido un hombre por matar a su mujer con un arma blanca en O Bolo, Ourense

Este domingo ha sido detenido en el ayuntamiento ourensano de O Bolo un hombre por haber matado, presuntamente, a su esposa. Según las primeras informaciones, el crimen se habría producido sobre las 18.40 de este mismo domingo en la parroquia de As Ermidas y se habría cometido con un arma blanca. El arrestado tiene 72 años de edad y fue trasladado al cuartel del ayuntamiento de A Rúa. Su mujer tenía 76 años.

La pareja vivía sola en una casa en un núcleo rural de la parroquia mencionada, As Ermidas. La investigación parece orientarse hacia un posible caso de violencia de género. La víctima, sin embargo, no consta en el sistema VIOGEN de protección de mujeres en riesgo y no constan tampoco denuncias previas contra su marido.

Para pedir ayuda

VioGén es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género y supone una herramienta coordinada por distintas instituciones públicas que pretende mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia de género.

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También existe la posibilidad de pedir información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial a través del número de Whatsapp +34 600 000 016.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con +34 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí.

Este sería el feminicidio número 22

Hasta la fecha de hoy se registran 21 feminicidios y otros asesinatos de mujeres desde el comienzo de este año 2025. De confirmarse que este se trata de un caso de violencia de género, estaríamos delante del caso número 22. Sería el segundo caso en Galicia en lo que va de año.

