Detenido el dueño del Medusa Beach, el local que se derrumbó y provocó la muerte de cuatro personas

El pasado 23 de mayo sobre las 20:20 horas se produjo el derrumbe de una parte de la terraza del Medusa Beach Club, un local situado en Playa de Palma, Mallorca. En dicho espacio se encontraban clientes y trabajadores del negocio cuando de repente se desplomó desde la primera planta hasta el sótano. Como consecuencia, 17 personas resultaron heridas con diversos traumatismos, y otras cuatro murieron.

Los fallecidos son una joven española de 23 años que trabajaba en el local, dos turistas alemanas de 20 y 30 años y Aboulaye, un conocido senegalés de 44 años.

La Policía Nacional, la Policía Local, los Bomberos y varias ambulancias se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender a las víctimas. Afortunadamente, la discoteca Coco Rico, el local ubicado en el sótano, se encontraba cerrado al público cuando se produjo la tragedia.

Ante esta situación, fueron muchos los vecinos que se acercaron al lugar para tratar de ayudar en la medida de lo posible a los afectados

Desde ese momento se inició una investigación para esclarecer las causas del derrumbe.

La terraza no tenía licencia

Según un informe llevado a cabo el Ajuntament de Palma, la terraza 'chill out' del Medusa Beach Club carecía de licencia. Al parecer el negocio había hecho una ampliación para la que no disponía de ningún permiso. Además, la estructura no estaba preparada para sostener tanto peso. Por tanto la combinación de sobrepeso y sobrecarga de habrían sido los motivos del colapso.

De hecho, en una Inspección Técnica del Edificio (ITE) de 2017 ya se calificaba esta zona del local como no transitable.

Así era el Medusa Beach Club | Antena 3 Noticias

Ahora se espera que se inicie una batalla entre compañías aseguradoras y el propio negocio para hacer frente al pago de las millonarias indemnizaciones.

De momento el dueño, el empresario austriaco Christian Arnsteiner, ha sido detenido por omisión de cuatro homicidios y por seis delitos de lesiones graves con imprudencia. Además, está previsto que este miércoles por la tarde sea puesto a disposición judicial.

De todas formas, la investigación sigue abierta y en las próximas semanas se podrían producir nuevos arrestos o imputaciones de personas vinculadas con el caso.

