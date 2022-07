Despiden a un trabajador por pedir una botella de agua en plena ola de calor

Un trabajador de la empresa Insular Canaria de Bebidas S.A. (Incabe), ha sido despedido, de manera disciplinaria, por cometer una "falta muy grave", o al menos así lo considera la empresa Adecco Outsourcing, que se encarga de gestionar el servicio de distribución de Incabe en Tenerife.

Según relata el trabajador todo ocurrió a raíz de pedir una botella de agua a su encargado. El compañero le dijo que no podía porque estaba con un tema urgente y que "en cuanto pudiera le hacía el traspaso del agua". Tras una larga espera, el trabajador, "harto de la situación de tener que estar rogando agua" en plena ola de calor, se quejó al jefe del equipo, quien le explicó que si quería refrescarse tendría que hacerlo en otra nave, donde quedaban botellas disponibles, pero que si no quería desplazarse hasta el lugar, no le quedaba más opción que esperar a concluir el turno de trabajo.

¿Despido improcedente?

El empleado despedido se dirigió a la oficina y dando un portazo, gritó e insultó al jefe de almacén, tal y como refleja en la carta de despido. Esto, supuso para la empresa una "falta muy grave" que ahora ha causado la expulsión disciplinaria.

Según recoge la Cadena Ser, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha advertido que podría tratarse de un despido improcedente o nulo. En este sentido, el sindicato ha recordado que las empresas tienen que garantizar las condiciones mínimas de seguridad a todos los empleados.

Revisar la ley de riesgos laborales

Recientemente la organización ha solicitado la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para actuar de manera más eficaz contra la ola de calor, porque aún "hay pocos sectores que tienen regulado el trabajo en condiciones de ola de calor". "Las olas de calor no matan, lo que mata es la falta de medidas por parte de las Administraciones Públicas y las empresas para proteger la vida y salud de las personas trabajadoras. Si ayer en Madrid se discutía un protocolo para las personas que trabajan en la vía pública, se hace con un mes de retraso, porque hace más de un mes UGT planteó a las empresas un protocolo para hacer frente a esta situación", ha apuntado Pepe Álvarez, secretario general.