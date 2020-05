Desesperación entre los trabajadores que aún no han cobrado los ERTES por el coronavirus: "Estoy tomando antidepresivos"

Ya no pueden más y decenas de personas han salido hoy a la calle para reclamar su dinero: aseguran que no han cobrado todavía sus ERTES. Y es que a 25 de mayo sigue habiendo trabajadores que no han recibido su prestación durante la crisis del coronavirus.

Solo la Generalitat de Cataluña ha recibido más de 3.000 quejas de trabajadores que aún no han cobrado. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo insiste: el 98% de todas las solicitudes de ERTE ya están tramitadas.

Si sumamos a los que se encuentran en situación de ERTE y a quienesya han perdido su trabajo, abril nos deja a 8,4 millones de parados en España tras la crisis del coronavirus.

Entre lágrimas

Muchos trabajadores están desesperados. Sergio, por ejemplo, pide ayuda entre lágrimas a Antena 3 Noticias: "No puedo más, estoy tomando antidepresivos y quería una solución". Trabajaba de cocinero y lleva en un ERTE desde el 13 de marzo "sin cobrar absolutamente nada". Por eso, Sergio está al límite: "Estas son las cuatro cosas que me quedan en la nevera", nos cuenta mientras muestra el interior de su frigorífico.

Adrián, por su parte, también está desesperado por la falta de respuesta ante su solicitud: "Me dicen que el número no existe". Lleva dos meses sin la prestación y de momento ha tenido que renunciar a sus planes de boda.

Por otro lado, están empresarias ejemplares como Ana López de Lamadrid. Tuvo que despedir temporalmente a sus doce empleados, pero les ha adelantado dos meses de sueldo: "De esta crisis, si no es con solidaridad, no salimos".

Alberto, por su parte, no tiene tanta suerte: "He tenido que estar subsistiendo con el dinero que me da mi familia". Lidia tampoco puede esperar más: "¿La hipoteca cómo la pago, con paciencia?". Una paciencia que se agota en un montón de hogares.