Cursos de defensa personal femenina para todas las edades: "He tenido alumnas de más de 80 años"

Estar preparada para actuar en situaciones límite no significa vivir con miedo, más bien todo lo contrario. Cada vez más mujeres deciden formarse en defensa personal, algo que, dicen los expertos, todos deberíamos hacer al menos una vez en la vida.

"Cuando tu haces una formación, tu cerebro va a retener esa información para el resto de tu vida. Tú puedes creer que te has olvidado pero si en algún momento te encuentras en una situación que comprometa tu vida, tu cerebro va a volver a ella y la va a utilizar". Así nos lo explica Juan José Martínez, coach deportivo y creador del Método Más. "Significa Mujeres con Autoconfianza y Seguridad porque eso es lo que queremos conseguir".

Iniciativas con motivo del 8M

Con motivo del 8M algunas localidades han puesto en marcha iniciativas relacionadas con la defensa personal femenina. Esta semana por ejemplo en Sanxenxo, en Pontevedra, donde 10 alumnas reciben ya las clases de Juan de manera totalmente gratuita.

Pero el trabajo de Juan es continuo: "A través de la Consellería de Igualdade, aquí en Galicia, estamos en más de 50 ayuntamientos de toda la comunidad impartiendo esta formación. Ahora incluso queremos ampliarlo y hacerlo también en los institutos".

Esto para él es también una cuestión personal. "Yo empecé con todo esto por una circunstancia que tuve que vivir. A los 7 años mi hijo estaba sufriendo bullying y llegó a verbalizar la idea de quitarse la vida, ahí dije hay que hacer algo", relata Juan. A partir de ahí desarrolló este método pensando para las mujeres y que puede extrapolarse a cualquier persona que necesite reforzar la confianza en sí misma.

Lo primero es controlar la respiración

"Yo lo primero que le digo a las chicas en los cursos es que si estamos en una situación de peligro lo que hay que hacer es correr en dirección contraria. Esa siempre será la mejor opción para no acabar sufriendo un daño nosotras o acabar provocando un daño en el otro". Así arranca este entrenador su formación. Ésta es la base pero, por desgracia, no siempre es posible. "Para esos momentos en los que no se puede vamos a formarnos para tener las herramientas necesarias".

El Método MAS tiene 5 claves: respiración, observación, valoración, estrategia y técnica. Controlar la respiración para poder tomar el control de la situación. Observar el entorno para recibir toda la información. Valorar las posibilidades que tenemos. Establecer una estrategia a seguir y contar con las técnicas adecuadas.

Técnicas sencillas para todas las edades

Muchas pensarán que no son capaces, que no tienen fuerza, que les falta cuerpo, pero no se trata de eso. "Hay técnicas sencillas que explicamos en los cursos y que puede poner en práctica cualquiera". Todos los perfiles de mujer, cualquier constitución, cualquier edad. Todas.

"Cada vez hay más mujeres adultas que entienden la necesidad de recibir una formación de este tipo", relata Juan. "He llegado a tener una alumna de 82 años".

Nunca es tarde para ganar en seguridad. "Cuando te sientes segura lo transmites con tu lenguaje no verbal, lo transmites incluso al caminar, eso ya es el primer filtro para el agresor".

