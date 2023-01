Cumplen el sueño de su vida pasados los 80 años: aprender a leer y escribir

A sus 88 años, Emilia prepara cada mañana su estuche para ir al colegio para mayores, un centro al que no falta ni un solo día, haga calor o frío. De niña, Emilia soñaba con ser maestra pero no pudo ir a la escuela: “Siempre me preguntaba por qué mi madre no me mandaba al colegio”

Nació en el seno de una familia humilde y con tan solo 8 años empezó a trabajar. “A la edad de ocho años me colocaron a fregar platos” afirma Emilia. Muchas bocas por alimentar en casa y tan solo un puñado de recursos. “Me pasaba la vida sirviendo, limpiando”, añade Emilia Se casó con 20 años y siempre vivió a la sombra de su marido. “Recibía las cartas de mis hijos de la mili y yo no podía leerlas”, dice con nostalgia. Hace dos años decidió que todo tenía que cambiar y en ello está. Emilia tiene 4 hijos y un sueño por cumplir, lograr escribir una carta a sus hijos y nietos.

Encarnación tuvo una infancia similar, tiene 83 años y cuando llegó a este centro sólo reconocía algunas letras. Escucharle leer hoy es un lujo. “Cuando leo un cartel en la calle es una alegría para mí”, afirma orgullosa. Y no solo eso citas médicas, comunicaciones bancarias para las que Encarnación ya no tiene que pedir ayuda: “Cuando era novia de mi marido, me tenía que escribir las cartas una vecina”

A Josefa las necesidades también le alejaron de una escuela a la que ahora ha vuelto con 83 años: “Antes me tenía que pedir ayuda a un vecino a alguien para que le leyeran las cartas que llegaban a casa, ahora incluso te digo el abecedario”

Y para alumno aventajado, Pedro, que a sus 89 años ha leído su primera novela. Sesenta años en la venta ambulante, sin más lecciones que las que le dio la vida. “ Los libros hay que estar leyéndolos siempre”, dice orgulloso.

Niños y niñas de los años 30 que se vieron obligados a cambiar las aulas por la escuela de la vida. “Aquí vienen felices, están viviendo la niñez que no tuvieron”, afirma Rocío Cano, técnico en acción social de la Fundación Prodean. Ahora, pasado los 80 años cumplen el sueño de sus vidas: aprender a leer y escribir.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.