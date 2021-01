¿Cumple Madrid los requisitos para ser declarada zona catastrófica tras el paso del temporal Filomena?

Continúa la polémica sobre si Madrid debe ser declarada zona catastrófica tras la enorme nevada que ha dejado el temporal Filomena y los numerosos daños que ha causado. Desde el Ayuntamiento de Madrid han iniciado una campaña de inspección de daños en edificios tanto municipales como de vivienda privada así como en viviendas en construcción y la cuantía de todos esos desperfectos podría superar los 20 millones de euros.

¿Qué dice la ley?

La respuesta está en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se define una catástrofe así: "Cuando hay una gran cantidad de víctimas o daños materiales y la propia Comunidad no puede hacerles frente".

Sin embargo, no se especifica el número de víctimas o el impacto de los destrozos. No hay requisitos concretos y al final queda en manos de criterios políticos, ya que es el Consejo de Ministros quien decide si se declara una zona catastrófica, o no.