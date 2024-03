Confusión en varias pedanias de Murcia tras notar un terremoto la tarde de Viernes Santo

Tarde de Viernes Santo convulsa en la ciudad de Murcia. Los murcianos han notado un seísmo a eso de las 19:39 horas, tal y como detalla el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El temblor ha tenido lugar al sur del municipio y llegado a alcanzar una profundidad de 4 kilómetros. Ha sido de magnitud 2,5.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido al menos seis llamadas en relación con el seísmo, procedentes de pedanías como Santo Ángel, La Alberca y Algezares. Aunque también se ha notado en El Palmar, Baños y Mendigo y Los Garres, además de El Ranero.

Han sido numerosos los vecinos que han notado el temblor y no han tardado en compartirlo en redes sociales. "Terremoto se ha sentido Santiago y Zaraiche muy breve unos segundos", "La sacudida que acaba de dar mi mesa del salón y por lo que leo ha sido un terremoto. No se lo que se habrá notado en el resto de Murcia. Espero que no sea nada. Que p*** susto me he llevado", "Hola?? El terremoto que acaba de pasar en Murcia? Me explicas? Se ha movido hasta la mesa de la cocina", escribían algunos usuarios de la red 'X'.

Actuar ante un terremoto

Normalmente, cuando uno es testigo de un terremoto, siente miedo. Es por ello por lo que compartimos algunos consejos para para saber cómo actuar, qué hacer y qué no hacer si estamos sufriendo un terremoto.

Se recomienda cerrar las llaves de agua luz y gas.

No utilizar el ascensor para abandonar el edificio en ningún caso.

Para iluminar la habitación la mejor opción es utilizar una linterna y nunca ningún tipo de fuego.

Lo más importante hacer caso solo a las recomendaciones oficiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com