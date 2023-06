Condenan a un padre en Murcia acusado de dar un bofetón a su hijo tras mancharle el coche

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia el 5 de julio de 2022 y ratificada el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial de Murcia, condena a un padre a realizar trabajos para la comunidad, a indemnizar a su hijo y a mantenerse alejado de él seis meses, por darle un bofetón por manchar el coche en el que el niño se estaba comiendo un helado.

Aunque los hechos se remontan al verano del 2019, los focos se han centrado en esta curiosa sentencia que mantiene en vilo a David Piqueras, padre del menor, por “presuntamente” haber dado un bofetón a su hijo, mientras disfrutaban de unas vacaciones en Mallorca.

Según David Piqueras, con quien hemos podido hablar esta mañana, él no le dio nunca un bofetón “porque nunca le he levantado la mano a mi hijo". Esta es su versión de lo ocurrido: "Mi hijo y mi hija estaban comiéndose un helado en el coche, y cuando le dije a mi hijo que no comiera, él me lanzó el helado, yo se lo recriminé y mientras conducía, fui a separar a mis dos hijos porque estaban peleándose, y de forma no intencionada le di en la cara”.

Aunque David ha perdido el juicio, que ahora mismo se encuentra pendiente de la presentación el pasado mes de mayo de un recurso de casación por parte de sus abogados, el progenitor no pierde la esperanza; porque está seguro de que si se confirma la sentencia y es obligado a separarse de su hijo, “el principal perjudicado va a ser el menor, porque yo tengo una relación excelente con mi hijo, y he preferido mantenerlo al margen de todo esto”. En unas semanas se resolverá el recurso, y conoceremos la sentencia definitiva.