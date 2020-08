El permiso retribuido a los padres que tengan que quedarse en casa al no poder ir al colegio algún hijo que esté confinado, propuesto por la ministra de Educación, Isabel Celaá, parece que no tiene muchos partidarios en el Gobierno. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, recuerda la enorme deuda que supone atender las necesidades generadas por el coronavirus. Y Yolanda Díaz, Trabajo, remite al plan 'Me Cuida'.