Cómo hacer una trampa para moscas

Con las altas temperaturas, se está creando un clima perfecto para la proliferación de todo tipo de insectos. Especies como la mosca negra están más presentes que cualquier otro año, lo que preocupa por la capacidad que tienen ciertos insectos de transmitir enfermedades a los humanos como la oncocercosis, también conocida como la ceguera de los ríos, además de graves problemas epiteliales.

La mordedura de la mosca tiene un efecto anestesiarte y vasodilatador que le permite extraer sangre de sus víctimas sin que estas se tengas por que dar cuenta. En ocasiones, los síntomas tardan varias horas en llegar y es a partir de ahí cuando se puede apreciar una roncha rojiza en el lugar de la mordedura, con un punto central que puede sangrar levemente. Acto seguido viene la hinchazón, el picor y el dolor, que puede llegar a ser intenso.

Las moscas siempre han sido transmisoras de enfermedades a través de sus mordeduras, llegando a casos de contagio por cólera, salmonelosis o fiebre tiroidea. Aunque lo más normal en cualquier casa es que se conviva con las moscas, estas no dejarán nunca de ser molestas y suponer, en casos como el actual, un problema de salud pública. Una forma de remediarlo son los aerosoles, repelentes de insectos o matamoscas, pero también hay otras alternativas.

Trampa casera para atrapar moscas

Las bolsas de agua son uno de los mejores trucos contra estos insectos. Puede parecer una tontería, pero llenando una bolsa con agua hasta la mitad y colgándola en el centro de la habitación crearas un reflector capaz de descomponer la luz en varios colores, lo cual resulta muy molesto para el tipo de visión que tienen las moscas. Una solución ingeniosa para que no se acerque de día.

Para cuando pasen las horas de luz, el olor del limón sumado al de la flor del clavo es detestado por varios tipos de insectos como mosquitos o moscas. Es muy simple elaborarlo, solamente partiendo el limón por la mitad y clavando las especias en el interior, generando un olor que a nosotros no nos resulta ni siquiera desagradable, pero que es detestado por las moscas.

Si por alguna razón las moscas siguen viniendo, siempre podrás crear una trampa a partir de los siguientes materiales:

Botella de plástico

Silicona (lo ideal es tener una pistola de silicona)

Media taza de agua

Media taza de vinagre de manzana

4 cucharadas de azúcar

Con una botella de plástico vacía y limpia, separar la parte de arriba y la de abajo. Entonces coloca la parte superior de la botella dentro de la inferior, de manera que la boca de la botella quede dentro de la parte inferior y sella los bordes con silicona. En un recipiente aparte, mezcla el vinagre, el agua y el azúcar, removiéndolo de manera que quede un líquido homogéneo que introducirás en la botella partida. Esto atraerá a las moscas, que no podrán escapar una vez metidas dentro de la botella.

Medidas para prevenir las moscas

Como es mejor prevenir que curar, evitar a estos insectos puede ser clave a la hora de no contraer enfermedades o infecciones como las que puede transmitir la mosca negra. Vestirse con ropa clara y sin colores llamativos es una forma de no atraes a estos insectos, ya que se suelen guiar por el color. Evitar pasearse por el curso de los ríos o zonas cercanas ya que es donde se suelen presentar estos insectos en mayor cantidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Aun así estas zonas suelen ser inevitables en verano, así que asegúrate de llevar repelentes certificados para moscas, sobre todo si contienen citronela.