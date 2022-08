Cómo ahuyentar las avispas en la piscina

Cuando vamos a la piscina en verano, sí o sí tiene que haber una avispa merodeando. Estos insectos no solo están atraídos por el agua, también se sienten atraídas por el cloro que está disuelto en esta, y por lo tanto es muy normal que te encuentres con una o varias siempre que vamos a nadar. Por eso da igual matar 1 que 10, siempre van a acabar viniendo más.

La preocupación aumenta en personas con niños pequeños o mascotas que tienen que conviven en los meses estivales con estos insectos. Las picaduras de avispa no son normalmente peligrosas más que por una hinchazón localizada, pero en ocasiones pueden derivar en una reacción alérgica con graves consecuencias si no se trata rápidamente. Además, una de las diferencias que tienen estos insectos con las abejas es que, su aguijón liso les permite picar más de una vez a la misma persona, por lo que aventarlas con la mano una vez te pican puede ser una pésima idea.

En el caso de que te piquen, siempre podrás recurrir a algún remedio casero para evitar el dolor, aunque lo mejor sería que no llegasen a picar en ningún momento.

Remedios y trucos caseros para ahuyentar a las avisas

En tienda podrás comprar infinidad de repelentes de todos los tipos: es spray, enchufables, espirales entendibles o cremas para la piel. Pero ahí no acaba las opciones. Hay una gran cantidad de métodos naturales para ahuyentar a estos molestos insectos que podemos encontrar en nuestra nevera.

Limón y pepino

El olor de frutas como el pepino y el limón son muy molestas para las avispas, por lo que convenientemente situadas pueden hacer que no se acerquen las avispas. La forma de prepararlos es contándolos en tiras o por la mitad, de manera que el olor se propague por el ambiente y disuada a cualquier insecto de acercarse. Lo bueno de este método es su simpleza y lo accesible que es, además de no desprender olores molestos para los humanos, como otros productos y que puedan ponerse en la mesa mientras se come, terrazas y cualquier sitio en el que haya gente.

No traer comida

Posiblemente hayas visto algún cartel con estas palabras en la piscina pública. No es por fastidiar, la mayoría del tiempo, sino para evitar que el olor atraiga a estos insectos y evitar accidentes por sus picaduras. De la misma forma, en casa podemos dejar la comida alejada del agua o, aún mejor, colocarla en un lugar opuesto al que estamos, para que las avispas se vean atraídas hacia ella y nos dejen en paz.

Vinagre de manzana

El vinagre se usa ya en todas partes. Para aderezos, ensaladas, limpiar el baño y ahora también para ahuyentar a las avispas. Puede que no sea el olor más agradable para los humanos tampoco, aunque tenga su público, pero lo es mucho menos para las avispas.

Vertiéndolo en cuencos en la zona donde nos encontremos, las avispas estarán mucho menos motivadas a acercársenos.

El palo y la zanahoria

No literalmente, claro. Igual que podemos disuadir a las avispas de acercarse, convencerlas de ir a otro sitio puede ser doblemente efectivo. Para ello, deja un recipiente con agua de la piscina alejado y haz lo mismo con las sobras de la comida, que también atrae a las avispas, mientras que usamos algún repelente para que no se acerquen a nosotros ¡Doble protección!

Trampa casera para avispas

Si lo que queremos es deshacernos de estos insectos, no podemos dejar nada al azar, lo que necesitamos hacer es una trampa para cazar avispas. Para ello necesitaremos: una botella de plástico, agua, azúcar y cerveza rubia. Mezclando estos tres ingredientes dentro de la botella, le daremos la vuelta y haremos un agujero en un lateral. El olor que produce es muy atractivo para las avispas, que entrarán en el recipiente por el agujero, quedando pegadas a la cerveza y muriendo ahogadas.