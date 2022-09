Cambia la política de los abonos gratuitos de Renfe por los 'graciosillos' de las reservas pícaras

Desde el pasado 1 de septiembre, y hasta el próximo 31 de diciembre, están en vigor los abonos gratuitos para trenes de Media Distancia de Renfe. No obstante, los primeros días, y a pesar del buen uso con el que han contado, las autoridades públicas se han percatado de una práctica que puede ser considerada un tanto pícara, y que está afectando al correcto funcionamiento de los trenes. Por ese motivo, ya hay modificaciones en marcha, en aras de evitar que la situación siga produciéndose.

La práctica en cuestión que ha sido detectada tiene que ver con las reservas de 'clientes inexistentes'. Y no por el hecho de que haya fantasmas que compren los billetes, sino porque hay clientes que los compran pero luego no los usan. Hasta hace poco, no había un límite de billetes para adquirir de forma gratuita, lo cual provocó esta controvertida práctica que ha obligado a la Administración a tomar medidas antes de que vaya a más.

El pasado viernes, se modificó el tope de reservas que se pueden hacer como máximo, pasando a ser cuatro (dos para el trayecto de ida y otros dos para el trayecto de vuelta). De esta manera, se trata de regular el tope de reservas con la intención de que los usuarios que no tengan claro su viaje o el número de trayectos que tienen intención de hacer, se lo piensen dos veces. Y, una vez hayan usado esos cuatro viajes, podrán pedir otros cuatro.

¿Cómo se pueden pedir los abonos gratuitos?

Las personas que quieran los abonos gratuitos de Media Distancia deben aportar 20 euros que les serán devueltos si realizan al menos 16 viajes. En caso de que hayan hecho menos, esa pequeña 'fianza' no les será devuelta. Los 20 viajes deben ser completados en un plazo límite, que abarca desde el momento en que se adquiera el abono, hasta el día 31 de diciembre, momento en que termina de manera oficial la gratuidad de estos abonos.

El hecho de que sean gratis es parte de un paquete de beneficios que han ido aplicando las comunidades autónomas, con la intención de ayudar a los ciudadanos, asfixiados por la creciente inflación. En la Comunidad de Madrid, el abono transporte mensual ha pasado a costar la mitad, de 20 a 10 euros, algo que ha sido muy aplaudido y muy bien recibido por la sociedad madrileña, que, como novedad, el próximo año ya podrá llevar el abono transporte en el teléfono móvil, aunque también se mantendrá la tarjeta física.