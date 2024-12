La búsqueda de los tres desaparecidos por la DANA sigue activa: "El mayor deseo es que aparezcan, necesitamos cerrar el duelo"

No hay rastro de ninguna de las tres víctimas desaparecidas que se cobró la riada el 29 de octubre. Las familias están expectantes porque saben que se les busca sin cesar, una de ellas es Elisabet Gil, una mujer de 38 años de la que no se sabe nada desde ese tarde noche cuando se dirigía a trabajar a un hotel - restaurante de Cheste.

Ese día conducía Elvira, su madre, cuyo cuerpo sí apareció, pero ni ella ni el vehículo en el que viajaban han sido localizados. Ernesto Martínez es su tío: "Yo los veo trabajar en el barranco cada vez que paso, mañana, tarde y noche. Me consta que la búsqueda está activa. Hace poco me dijeron que encontraron unos restos, pero después me confirmaron que no eran humanos. Esperamos que pronto esa búsqueda de frutos. Hay fuerzas de seguridad, hay UME y hay muchos voluntarios haciendo turnos. Te reconforta saber que existe un gran esfuerzo detrás, no paran".

Ahora mismo las familias no pueden solicitar ayudas porque los cuerpos no han aparecido, tendrán que esperar un mes antes de empezar con los trámites y conseguir que la administración los dé por desaparecidos.

"Los casos están judicializados, cada víctima tiene un número de expediente y un seguimiento sobre lo que acontece. La mejor noticia sería saber que han encontrado a mi sobrina. Ella tiene 2 niños, necesitamos darle descanso, saber dónde llorar, llevarle flores. Es un alivio saber que sus hijos en un mes podrán ejercer sus derechos y optar a las ayudas que les corresponden", dice Ernesto Martínez.

En los pueblos afectados por la DANA se intenta poco a poco alcanzar cierta normalidad, pero hay familias que lo tienen más complicado. La búsqueda de Francisco, Eli y Javi se centra en Montserrat, Cheste y Pedralba, pero se extiende a otras muchas zonas de la provincia de Valencia. Se rastrea palmo a palmo con todos los medios posibles, encontrar a los tres desaparecidos es una prioridad.

Dos meses después de la trágica DANA

Han pasado ya dos meses de la DANA que devastó gran parte de la provincia de Valencia. Unas semanas en los que no han parado los trabajos para intentar volver a la normalidad en los 78 municipios afectados por las riadas, donde aún quedan garajes llenos de lodo, decenas de miles de coches destrozados amontonados en campas, casas por reconstruir y comercios por reabrir.

Durante las inundaciones del 29 de octubre fallecieron 223 personas y siguen buscando a tres desaparecidos. Uno de los principales problemas que hay dos meses después es el de las campas donde se apilaron decenas de miles de coches arrastrados por el agua. Allí siguen y ha habido dos incendios.

Además de los vehículos dañados se han retirado en estas ocho semanas más de 400.000 toneladas de enseres que han quedado inservibles por el agua. El otro problema prioritario es la retirada de lodo de casi 900 garajes y sótanos.

Son pocos los comercios que han conseguido reabrir durante estos dos meses y se han reconstruido kilómetros de carreteras y de vías de tren y metro, y en los que han podido retomar las clases los 48.000 alumnos damnificados, aunque más de 24.000 han tenido que ser reubicados.

