Buscan 700 figurantes para una serie estadounidense: arranca el casting en Valencia

Los sueños no tienen edad: "Venimos a ver si nos cogen para ir a Hollywood", confiesa Encarna. Eso de que nunca es tarde, lo demuestra este grupo de septuagenarias, dispuestas a todo para llegar a la gran pantalla "Igual nos ponen antenas o nos hacen tirarnos a tierra y ese es nuestro papel", dice una de ellas, mientras sus amigas ríen a carcajadas. Encarna, Charo, Fuensanta y Dominica, son algunas de las aspirantes. Llevan toda la mañana haciendo cola en el Hotel Valencia Oceanic para presentarse al casting.

Unas pruebas que durarán hasta el próximo 3 de febrero en la capital del Turia. "Vengo dispuesto a todo", añade otro candidato. Como él, miles de personas han esperado durante horas a las puertas del edificio.

¿Qué perfil se busca?

"Hace ilusión, no sabía que se presentarían tantas personas, pero bueno, a vivir la experiencia". Experiencia, que atrae a gente de todas las edades. Y es que se buscan perfiles de 18 a 90 años. Un amplio abanico para cubrir todas las plazas necesarias, un total de 700 figurantes.

No hace falta tener experiencia en el sector. De hecho, la mayoría no son profesionales, pero todos nos confiesan que están dispuestos a sacar -por primera vez- el actor que llevan dentro: "No tengo ni idea, tiraré de dotes artísticas, a ver si los dejo deslumbrados". dice un hombre -y antes de que alguien le interrumpa- sorprende a los curiosos con un simpático "Tachaaaaan".

Nadie sabe de qué serie se trata

Desde luego, hoy imaginación no ha faltado -tampoco misterio- porque nadie sabe de qué serie se trata. Lo que sí ha confirmado la productora es que se rodará durante tres semanas, entre marzo y abril, en Valencia.

Aunque el rodaje está envuelto de secretos, hoy muchos intentaban descifrar el enigma: "Es una serie de ficción", "A mi me han dicho que es de soldados","Futurista, seguro". De lo que no hay duda es que esta serie ha atraído a muchos curiosos, y despertado en Encarna, Charo, Fuensanta y Dominica, la ilusión -por qué no- de convertirse en estrellas de Hollywood.