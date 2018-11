Tensión en el Parlament de Cataluña durante la protesta de los bomberos y los médicos

Un cordón de Mossos d'Esquadra ha contenido la manifestación de cerca de un millar de médicos y sanitarios cuando se ha acercado a las puertas del Parlament, llegando bajo los arcos e impidiendo una eventual entrada, ante los agentes han reaccionado empujando y alejando a manifestantes y periodistas.

Algunos manifestantes aseguraban que no querían entrar, y otros que no tenían cordón delante no han avanzado, mientras que a la concentración se ha unido una protesta de Bomberos en la que se han lanzado petardos, bengalas y se ha quemado un muñeco.

La movilización por la tercera jornada de huelga de la atención primaria del ICS y la sanidad concertada clama desde las 11.00 ante la Cámara catalana para pedir más recursos para la sanidad y más tiempo para atender a los pacientes, y se han oído consignas pidiendo la dimisión de la secretaria de Salud, Laura Pelay.