Los cuerpos de la Policía Local de Baleares vigilarán que las personas en cuarentena no salgan a la calle

Baleares ultima las restricciones para los 15 municipios más afectados por los casos positivos de coronavirus, entre ellos las ciudades de Palma de Mallorca e Ibiza. De momento se descarta el confinamiento pero sí que se contemplan otras medidas, una de ellas, se dará una lista a los agentes de la policía local de los diferentes municipios con las personas contagiadas para que vigilen que estos hacen cuarentena.

Las policías locales podrán vigilar a los vecinos obligados a hacer cuarentena por estar infectados o haber estado en contacto estrecho con contagiados de coronavirus porque el Govern les facilitará la mencionada lista.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha firmado este viernes la resolución por la cual su departamento, a través de la Dirección General de Emergencias, transmitirá a diario a las policías municipales, las fuerzas de seguridad del Estado y los cuerpos de inspección la lista de las personas que tienen prohibido salir. Esta información incluirá la duración de la obligación de aislamiento, pero no los datos clínicos de los pacientes.

El presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Tonis Salas, ha celebrado esta medida, que facilitará el trabajo de las policías locales, y ha indicado que se dan casos de personas obligadas a estar aisladas que circulan por la calle pero no han podido ser sancionadas porque la policía municipal no tenía constancia oficial de esa condición. En caso de no respetar la cuarentena, las multas podrían llegar hasta los 3.000 euros.