Una bailarina de Chanel acaba en el hospital por picaduras de chinches en un hotel de Zaragoza

Las plagas de chinches de cama aumentaron un 71% entre enero y septiembre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. Las zonas más afectadas son Madrid, seguida de Cataluña --con especial incidencia en Barcelona-- Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

En Aragón, concretamente en Zaragoza, ha sido donde María, una bailarina que trabaja para la cantante Chanel ha sufrido el ataque de los chinches. Maria tenía un bolo con la cantante en Zaragoza y se alojó con todo el equipo en el Hotel Hiberus. Según la bailarina, era una "fantasía" de estancia, un hotel "precioso", "pero con chinches".

"No dormí casi nada del picor, no paraba de rascarme. De hecho, me he hecho heridas. Nada más levantarme fui a la farmacia y la chica me dio una pomada para el picor. Por la noche fui al hospital porque me picaba muchísimo todo el cuerpo y quería una pastilla", explica en el vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

"Esto no es deseable para nadie. El picor es muy heavy, es que me pica muchísimo, y mira que me he echado la pomada cuatro veces al día y me pica un montón", añade.

¿Qué son las chinches de cama?

Las chinches de cama son una especie que se propaga con el transporte de personas, la cual se esconde de forma habitual cerca de la cama para picar durante el descanso nocturno.

Los chinches completan su ciclo biológico cerca de los lugares de descanso de las personas que habitualmente suelen ser los dormitorios y, más concretamente, cerca de los colchones y estructuras de las camas para picarnos mientras se está durmiendo.

Para detectar estos insectos debemos tener en cuenta cuatro indicios básicos como encontrar chinches vivas, observar picaduras en nuestra piel, encontrar pequeñas manchas de sangre o identificar pequeñas marcas fecales en nuestras sabanas o almohadas (pequeños puntos negros).