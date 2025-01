Aumentan las agresiones a sanitarios: un ginecólogo recibe una brutal paliza en Navalmoral de la Mata, Cáceres

El Ministerio de Sanidad mantiene un registro de las agresiones contra el personal sanitario, y han advertido acerca de que estas van creciendo exponencialmente desde 2018. Los médicos, las enfermeras y los trabajadores de atención primaria sufren, por este orden, amenazas, atentados a funcionarios públicos y lesiones.

El último caso registrado corresponde a la denuncia de un ginecólogo que recibió una paliza en su consulta por no poder cumplir con las exigencias de su paciente, ya que la atención que demandaba no se podía realizar en el hospital, sino en los servicios sociales.

Estas agresiones son una de las causas por las que los sanitarios llegan a plantearse abandonar la profesión, sobre todo teniendo en cuenta que la violencia aumenta cada vez más.

La agresión

En el Hospital Campo Arañuelo, ubicado en la calle Tomás Yuste, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, el ginecólogo Carlos Lana, que lleva cerca de dos décadas trabajando en ese centro, fue agredido por una de sus pacientes.

Según ha declarado el afectado al medio HOY, en el día a día "recibes muchísimas agresiones verbales, pero uno tiene ciertos mecanismos para evitar que vayan a mayores". Sin embargo, "esta mujer en particular venía de uñas desde que llegó a la consulta. Traía una idea fija en la cabeza porque alguien le había dicho que tenía un embarazo de alto riesgo, sin ninguna documentación y con la tarjeta sanitaria de baja, aunque en la ecografía que hicimos se ve un embarazo normal".

El doctor ha hecho un especial hincapié en la actitud de la agresora y de su acompañante, al que le pidió desde un primer momento que abandonase la consulta para evitar conflictos. Conforme más se exasperaba la embarazada, más insistía Lana, frente a testigos, en que mantuviese las distancias y no le faltase al respeto.

"Todo era agresividad y arrogancia. Hasta que en un momento dado se levantó con mala leche y me cogió de la pechera", ha explicado el médico, remarcando que "fueron 40 minutos aguantando una carga de agresividad y de frustración hacia mí, que no tenía nada que ver con ella, que no he visto en mi vida".

Numerosos golpes en el pasillo

Después de que la embarazada abandonase la consulta, decidió dar media vuelta y comenzar a golpear al ginecólogo en mitad del pasillo del hospital.

"La matrona y la enfermera, que lo vieron todo, me gritaron que tuviera cuidado, pero cuando me giré ya la tenía encima, porque venía a la carrera con el puño en alto, una mujer de 1,80 por lo menos. Me dio un puñetazo en la cara y me tiró al suelo, golpeándome dos veces contra la pared. Estaba encima y no me la podía quitar, dándome puñetazos y patadas por todos lados. Y encima gritando que yo le agredía a ella, cuando me estaba defendiendo. No podía hacer nada", ha relatado Lana.

Cuando la víctima consiguió levantarse del suelo, la agresora le propinó otro puñetazo y amenazó con asesinarle.

Parte de lesiones

Rápidamente, le hicieron al doctor un parte de lesiones y se interpuso una denuncia en la Guardia Civil. También se notificó al Colegio de Médicos, que ofreció asesoría legal a la víctima, poniendo a su disposición a una abogada que le asistirá en el juicio, que se celebrará el 18 de febrero.

Está en tratamiento por las secuelas

El doctor Lana ha informado que ha estado en tratamiento por las secuelas que la paliza le ha dejado en la espalda.

A su vez, ha cambiado sus rutinas por miedo a otro ataque y ha denunciado que las agresiones son un problema muy extendido en los pacientes, por lo que pide herramientas para terminar con esta situación.

