Así trabajan los voluntarios de la Cruz Roja en las noches de invierno: "El objetivo es acompañarles"

Los voluntarios son solidarios todo el año, pero ahora en invierno, su ayuda se agradece más que nunca. El número de personas sin hogar ha crecido un 7% en nuestro país respecto al año anterior.

El equipo de voluntarios de Cruz Roja en Torrejón de Ardoz se prepara para una nueva noche en la que que visitan a personas sin hogar para entregarles mantas, abrigos, mochilas e, incluso, comida. Júlia Morales es la responsable del proyecto 'Atención integral personas sin hogar' y en el que participan Ángel Obregón, Eva Cuevas, Gloria Delgado y Alina Puiu como voluntarios. Les acompañamos en la ruta que empieza en sus oficinas donde seleccionan lo que necesita cada persona y lo preparan meticulosamente para hacer la entrega posterior.

Hoy visitan a tres personas que viven en la calle, es una jornada especial porque es la noche más fría del año y la realidad para las personas sin hogar si vuelve más dura si cabe. Les conocen y les preguntan qué necesitan, desde linternas, baterías o placas solares hasta esterillas o mantas.

Las visitas de la noche

Los voluntarios visitan a Ahmed, un hombre de origen árabe, tiene 70 años y lleva 52 en España. "Ha tenido una vida un poco más complicada, lleva muchos años aquí, ahora si situación se complica porque puede que tenga que abandonar el lugar donde vive". Ahmed nos recibe en su casa que él mismo ha construido y donde lleva viviendo dos años. Está cubierta por una sombrilla y algunos plásticos con los que asegura no se moja: "Cada semana vienen y me traen cosas, me han traído esto zumos". La situación de Ahmed es complicada pero conversar, reír y abrazar a los voluntarios, como él mismo explica, le da fuerzas.

La segunda visita es a Miki de 52 años. Un colchón y un carro son todo lo que tiene. Nos cuentan que atraviesa un momento difícil mientras le hacen entrega de un abrigo y dos esterillas que Miki agradece sonriendo. Cuenta que llevaba un mal día pero que la visita de Júlia y su equipo le ha animado y es que no sólo están para repartir, haciendo una labor imprescindible, bienes materiales, sino también para crear vínculos.

"Desde Cruz Roja el objetivo es acompañarles en una búsqueda de empleo, habilidades sociales, hábitos y rutinas de higiene", explica Júlia. La finalidad de su proyecto es la integración social, que les conozcan y puedan poco a poco acudir a ellos. En nuestro país 40 mil personas están sin hogar, un 7% más que el año pasado. El frio agrava su situación y los voluntarios refuerzan sus visitas. Ellos les escuchan, ayudan y abrazan, dando así un paso más en su integración social.

