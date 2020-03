Así funcionan las mascarillas de 'snorkel' para tratar pacientes con coronavirus

Los pacientes que sufren las consecuencias más graves del coronavirus necesitan respiradores.

Pero hay otros pacientes que están al límite. Un grupo de profesionales de la UCI del Hospital HM Montepríncipe, con el Dr. Alberto Rubio, a la cabeza, está usando un prototipo basado en unas gafas de buceo que ayudarían a los pacientes ingresados en la UCI que no pueden respirar por sus propios medios a hacerlo.

El prototipo se usa de forma controlada y experimental

Se trata de “un prototipo con el que se quiere conseguir que estas máscaras generen una presión positiva y faciliten la respiración de pacientes con COVID-19.” Desde el hospital nos aclaran que “no son respiradores” y que es “un proyecto experimental” similar al que se está intentando en hospitales del norte de Italia.

Han recibido una avalancha de solidaridad de particulares que han donado sus gafas de buceo y por ahora, no necesitan más de estos artículos.

Gafas de buceo para proteger también a los médicos

También otros dos hospitales están estudiando usar estas gafas para proteger a los médicos. Es el caso del Hospital Clínico de Valladolid y el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Los médicos Alfredo Redondo y Manuel Pérez-España nos cuentan su posible uso: “Nuestro diseño se basa en un adaptador que nos permite utilizar este tipo de máscaras de buceo y conectarlo con unos filtros que tenemos disponibles en los hospitales y permiten una capacidad de filtración similar a las FPP3”.

La idea de este experimento es que lo use el personal sanitario teniendo en cuenta que “esto no es un Equipo de Protección Individual” y que se pretende utilizar “solo cuando no haya otro recurso”.

Decathlon, la empresa fabricante de estas gafas de buceo ya ha anunciado que bloquea las ventas de este artículo para destinarlas en su totalidad a la lucha contra el coronavirus.