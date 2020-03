Así entretiene una abuela gallega a sus nietos durante el confinamiento por coronavirus

Berta lleva desde el pasado 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma por coronavirus, confinada en casa. Como tantas personas mayores que viven solas, no puede estos días tener contacto con nadie de su familia pero Berta no se resigna a no poder ver a sus seis nietos.

Así que ha inventado un juego y lo ha compartido por Whatsapp. Propone a sus hijos y nietos una serie de adivinanzas, de preguntas y fotos, para todos , y no son pocos, ni más ni menos que 16. Además promete que las preguntas tendrán varios niveles y estarán adecuadas a todas las edades, desde 5 años a 51. Berta es consciente del tiempo que puede tener cada así que ha propuesto hacerlo cada dos días y una vez por semana por Skype, así se pueden ver las caras todos.

Es una iniciativa abierta a otras propuestas pero eso sí..."habrá premio para el campeón".