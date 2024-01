Arranca el juicio contra la banda de los 'Hermanos Koala' por dejar en coma a un joven en Amorebieta: "Estaba muy borracho"

La Audiencia de Bizkaia ha iniciado el juicio por la paliza que el 25 de julio de 2021 dejó en coma a un joven en Amorebieta (Bizkaia), con la declaración de los siete acusados para quienes la Fiscalía pide 14 años y 8 meses de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, mientras que la acusación particular ha solicitado prisión permanente revisable, al considerar que los acusados, de entre 15 y 38 años, pertenecen a un grupo criminal.

La sesión ha comenzado con la declaración de los padres del joven Alex. Dos años y medio después del incidente, la madre, Ana Claudia Ionita, ha reconocido que "ya no hay vida ni para mi hijo ni para mi". "¿Por qué le habéis hecho esto?", ha sido la pregunta desesperada que ha querido lanzar al terminar su declaración, la madre de Alex, directamente a los acusados, presentes en la sala, pero que no han podido ver a los padres del joven rumano de 25 años, separados por un biombo.

Su padre, por su parte, ha confirmado que ya han recibido una indemnización de más de 840.000 euros, que está siendo dedicada al tratamiento del joven.

Interrogatorio a los acusados

Después ha sido el turno de los interrogatorios a los 7 acusados, 6 de los cuales permanecen desde la agresión en prisión provisional. El primero ha reconocido haber golpeado a Alex y haberle sustraído el teléfono móvil, en una declaración repleta de contradicciones. Ha admitido que de "de pequeño" formó parte de un grupo llamado Hermanos Koala, "un grupo de WhatsApp", ha puntualizado.

El segundo procesado, por su parte, el de mayor edad y el único que permanece en libertad, ha asegurado no conocer a la mayor parte de los procesados, y que no participó en la agresión. Esa ha sido la tónica dominante entre la mayoría de los acusados, que han tratado de quitar importancia a la relación que tienen entre ellos, y no recordar la mayor parte de lo sucedido aquel día.

Haber bebido en exceso ha sido otra de las tónicas dominantes de sus declaraciones. "Estaba muy borracho", ha argumentado uno de ellos antes de reconocer que el día siguiente colgó en redes sociales los videos de la agresión, que hoy han podido verse de nuevo en la sala, junto a la frase 'No me culpen porque estaba pedo' porque "me sentía mal".

Aunque todos aseguran no haber agredido al joven Alex, uno de ellos ha reconocido haber portado un objeto contundente de metro y medio durante la agresión. "No tengo conciencia de cómo llegó a mis manos. Solo recuerdo lo que veo en el vídeo".

El vídeo, prueba clave

Una de las pruebas clave en el juicio es el video grabado por uno de los menores que participó en la agresión y que se viralizó en las redes sociales. Todos aquellos que han podido identificarse en el vídeo, en el que se ve cómo propinan golpes y patadas a la víctima en todo el cuerpo, han sido acusados.

Otros seis menores ya fueron condenados a penas que oscilaron entre los tres y cinco años de internamiento.

A lo largo del juicio está fijada la declaración de 23 testigos y de más de 60 agentes de la Ertzaintza, así como peritos y médicos forenses.