Armas de guerra y sensación de impunidad, las redes del narcotráfico en Andalucía: "El narco se viene arriba, no nos tiene respeto"

¿Imaginan ustedes enviar un soldado al frente sin fusil? ¿Se arriesgarían a ir a la guerra sin munición? En los últimos días, se han hecho virales las imágenes de narcotraficantes desembarcando a plena luz del día un alijo en la costa andaluza. Uno de ellos lleva un arma de guerra. Llevan a cabo su operativo con absoluta sensación de impunidad.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha vuelto a denunciar la "falta de medios" para luchar contra el narcotráfico. La franja litoral de Andalucía se extiende a lo largo de casi 1.000 km y las mafias del narcotráfico campan a sus anchas en ella. Los puntos calientes son en la actualidad la zona del Estrecho, la zona de Barbate, Huelva, también Almería y los afluentes naturales del Guadalquivir y río Guadiana. Todas ellas son vías de entrada de la droga. Desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con Pedro Carmona, portavoz de AUGC.

Las redes del narcotráfico no son un problema nuevo, España lo lleva sufriendo desde diferentes flancos varias décadas. Sin embargo, las mafias han alcanzado ahora un nivel de "profesionalidad" a la que, parece ser, las autoridades no pueden hacer frente al mismo nivel. "Actualmente, son redes internacionales, ya no tienen estructuras locales como hace años. Tienen una gran capacidad logística, operativa y económica y tienen gran disponibilidad de recursos y medios, como pueden ser lanchas con motores muy potentes, vehículos terrestres, tienen almacenes, tienen personal disponible para llevar a cabo sus operativos. Un sin fin de medios disponibles que frente a los medios de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues no hay igualdad de condiciones para luchar contra el narcotráfico", nos explica Pedro.

Además, el negocio de la droga ya no solo lo maneja un mismo clan, la estructura adopta ahora similitudes con el funcionamiento de una cooperativa en el que cada uno tiene bien definido su papel. "Los narcotraficantes han profesionalizado su estructura, funcionan con jerarquías claras y han adoptado un nuevo operativo dentro del crimen organizado, donde cada uno tiene una misión y una especialización concreta. Por ejemplo, unos proporcionan lanchas y motores, otros combustibles con el 'petaqueo', otros se encargan de la logística y el almacenamiento, otros se encargan del transporte en tierra y su distribución. Toda una red muy sofisticada, con medios, capacidad logística, operativa y económica".

La desproporción es tan grande que, según nos explica Pedro, mientras los agentes solo cuentan con "los medios autorizados. No disponemos de armas de guerra", en estas redes criminales sí. "Ellos adquieren estas armas en el mercado negro a un precio muy elevado, cinco o seis veces superior a lo que valen normalmente este tipo de armas. Las traen normalmente a través de Europa, también a través de África, y son utilizadas para el narcotráfico en España". Ni los chalecos antibalas de los que disponen los agentes son apropiados, "los que tenemos no están adaptados para ese tipo de munición usada para guerra. Un arma corta es para lo que puede proteger nuestro chaleco, contra esas armas no podemos luchar. Tenemos que realizar una labor de investigación y tener los medios necesarios para protegernos en nuestras actuaciones", reivindican desde AUGC.

"Es increíble cómo llevamos a cabo las actuaciones, las investigaciones. La última en el río Guadiana, donde fueron interceptados dos 4X4 y 1.580 kilos de cocaína y también dos armas de guerra. Se evidencia cómo el narcotráfico sigue aumentando e introduciendo este producto en nuestro territorio y cómo se implementan con medios de guerra para desafiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", puntualiza Pedro.

Pero ¿qué no se está haciendo ahora que sí se hizo en el pasado, por ejemplo, cuando la costa gallega se convirtió en una puerta de entrada de la droga? Pedro nos indica que "Galicia fue en los años 90 un punto muy caliente para el narcotráfico, pero por los medios que se implementaron en esa zona, y, la presión policial, se pudo reducir en grandes dimensiones toda esta actividad. Pero en la actualidad, en la zona del Estrecho, la proximidad a Marruecos y las redes internacionales que vienen de Sudamérica están favoreciendo esta distribución y que el narcotraficante actúe con total impunidad frente a un Código Penal que no condena eficazmente toda esta actividad, como estamos viendo recientemente en vídeos. Narcolanchas por el río Guadalquivir, narcolanchas por el río Guadiana..."

Más medios y reformar la legislación

La AUGC reivindica más medios y un refuerzo de la legislación: "Estamos demandando mayor número de agentes, medios más sofisticados, estamos reclamando que se modifique la legislación para reforzar el carácter de agente de la autoridad. El narco se viene arriba, no nos tiene respeto ninguno, se ríen de nosotros y es necesario que, como escudo que somos, se refuerce la legislación para fortalecer el carácter de la autoridad en nuestras actuaciones. También es necesario reconocer el riesgo que estamos sufriendo día a día, que el Ministerio del Interior reconozca de una vez y nos denomine grupo de riesgo. También es necesario volver a abrir la Unidad OCON-Sur que se desmanteló sin darnos explicación, también es necesario reforzar en los juzgados que sean juzgados especializados y que tengan capacidad y tiempo suficiente para ejecutar las penas e investigar toda esta actividad".

Unas peticiones que, cuando se trasladan a la esfera política, parecen no ser compartidas. Tras las imágenes que describimos al principio de esta noticia, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que la presión a los narcos "se nota" y "está haciendo su efecto" aunque matizando que "eso no significa que hayamos erradicado este tránsito de narcotraficantes". Añadió que "los resultados están ahí", enumerando las más de 35.000 operaciones, más de 26.000 personas detenidas, más de 1.700 embarcaciones intervenidas y las más de 2.000 toneladas de kilogramos de droga incautada desde 2018 año en que se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, extendida ya a seis provincias andaluzas.

En la misma línea, el ministro Grande-Marlaska defendió que el narcotráfico "está mucho más acorralado" en España que hace seis años después de dotar de "más medios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y enmarcó en "un momento muy concreto" la presencia de narcolanchas en aguas del río Guadalquivir en el tramo correspondiente a Sevilla capital, y ha señalado que estaban "asediadas" por los servicios de vigilancia.

Sin embargo, Pedro replica: "Los guardias civiles no compramos las palabras del ministro. Siguen siendo necesarios más agentes, más medios técnicos porque el narcotráfico cada vez se extiende más Se están encontrando armas de guerra que pueden ser usadas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No podemos seguir luchando contra el narcotráfico si no se implementan los medios y la legislación necesaria para poder atacarlo".

