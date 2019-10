Uno de los presos más peligrosos en cárceles españolas y conocido como 'Hannibal Lecter' ha sido hallado muerto en su celda de la cárcel de A Lama (Pontevedra), según han informado fuentes penitenciarias. Dada su peligrosidad, Frabrizio Joao Silva Ribeiro, su verdadero nombre, natural de Guinea Bissau, estaba solo en una galería, donde únicamente él ocupaba una de las celdas y en aislamiento.

'Hannibal Lecter' cumplía condena por asesinar a su mujer y por matar dentro de la cárcel a patadas a otro preso. Además tenía pendiente una causa por una agresión a funcionarios en la prisión de Puerto 3, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Las imágenes de este último suceso fueron difundidas por varias cadenas de televisión y en ellas se apreciaban la agresividad del interno.

Este peligroso preso pasó por diferentes cárceles, un procedimiento habitual con este tipo de reos debido a los incidentes que protagonizan. Desde enero estaba ingresado en A Lama.

Hace no mucho tiempo remitió una carta a la dirección de la cárcel para advertir que desobedecería a los funcionarios y hace ocho días comenzó una huelga de hambre que este mismo miércoles había abandonado.

Las fuentes han precisado que Silva estuvo controlado por los servicios médicos, que no detectaron ningún problema de salud, y esta misma mañana su peso reflejó 107 kilos. A falta de la autopsia, no se ha observado ningún indicio de posible suicidio. El preso ha aparecido muerto en el baño de la celda, en el suelo y con una herida en la cara, al parecer debido al golpe al caer. Hasta 2047 no hubiera salido de la cárcel.