Coronavirus: Alerta de la DGT por una nueva estafa por internet

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado desde su cuenta oficial de Twitter sobre una estafa por email en la que los ciberdelincuentes intentan timar a los ciudadanos haciéndoles creer que tienen pendientes pagos por sanciones y así lo comunicaban en la red social: "Si recibes un email con esta notificación sobre pago de sanciones, elimínalo directamente sin pinchar en ningún link. Es #falso #fake #phishing #bulo #fraude. No compartas ni difundas nada antes de contrastar y confía solo en fuentes oficiales. ¡Gracias!".

Esta no es la única estafa llevada a cabo, también la Guardia Civil y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) han alertado de diferentes emails falsos sobre el coronavirus que tienen como fin infectar nuestros dispositivos y obtener nuestra información confidencial. En esta ocasión, el timo incluye el logotipo de la DGT para dar mayor credibilidad al mensaje que dice: "Detectamos en nuestro sistema un registro de multa de transito no pagada. Debido a que usted no se notifico en el tribunal de faltas correspondiente le Reenviamos las Foto-multas vía internet".

La DGT aconseja eliminar el correo sin abrirlo porque incluye un enlace para obtener más información sobre la multa y si la víctima hace click en el link, automáticamente se instala en su ordenador un programa que permite a los ciberdelincuentes acceder y robar sus contraseñas y datos bancarios. Pero la mala redacción hace sospechar de la falsedad del email y además, este tipo de notificaciones oficiales no se remiten por correo.

La DGT no envía correos electrónicos con las multas o fotografías de la infracción, en todo caso, envía la sanción por correo postal certificado. Recordamos que si un conductor quiere saber si tiene pendiente alguna multa, puede informarse a través del Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA), en el que mediante la matrícula, DNI o nombre puede cerciorarse y verificar si existe alguna sanción de tráfico.