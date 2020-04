La actuación viral de dos policías al parar a un padre que paseaba con su hijo con discapacidad en pleno confinamiento

Julián Isla Gómez, padre de Sergio, un niño con discapacidad del 86%, ha querido narrar a todos sus seguidores en redes sociales la situación que ha tenido que vivir durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

El hombre tiene permiso para salir a dar un paseo con su hijo, pues para el pequeño "poder salir es como una medicina", aclara Julián en un hilo de Twitter. Fue entonces cuando un coche patrulla de la policía les paró y para su sorpresa, no fue para pedirle "un informe médico que justificase su salida", sino para ofrecerle toda la ayuda posible en esta complicada situación.

Los agentes les comunicaron que en caso de tener "algún problema" se pusiesen en contacto con ellos y "les dijésemos quién era el intolerante que se metía en la vida de los demás sin preguntarse el porqué". Asimismo, antes de marcharse preguntaron a Sergio si podían hacer algo por él, a lo que pusieron las luces de coche de la Policía, explica el padre.

Un conmovedor gesto que provocó que a Julián se le saltasen las lágrimas y agradeciese la labor y la actuación de los agentes. "En estos días tan grises estos dos policías han conseguido que me sintiese más protegido que nunca. Les he dado las gracias pero cuando se han marchado me he puesto a llorar como un tonto", asegura Julián.