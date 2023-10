25 niños de 12 y 13 años estimulan su talento precoz por las matemáticas gracias a Estalmat

Hablar de matemáticas para muchos es sinónimo de números. O de aburrimiento. Pero nada más lejos. Y para demostrarlo está Estalmat, un programa que busca estimular el talento precoz en matemáticas entre estudiantes de 12 y 13 años que tienen curiosidad y, sobre todo, aptitud con esta materia.

"Hace 16 años que se puso en marcha aquí, en la Facultad de Matemáticas de la Universidade de Santiago de Compostela, que cuenta con el apoyo y la participación del resto de universidades gallegas y, sobre todo, de un grupo extraordinario de docentes de la enseñanza secundaria de excelente currículo e implicación en la enseñanza y promoción de las Matemáticas", detalla Elena Vázquez Cendón, decana de la Facultad de Matemáticas y presidenta de Estalmat Galicia.

"Queremos darles a degustar todos los sabores de las matemáticas"

"El 40% de los niños descubren el amor por las matemáticas en primaria", explica. "Si los estimulas, lo consolidas; si no, se puede perder", dice. Y precisamente eso es lo que pretende esta actividad: "Queremos darles a degustar todos los sabores de las matemáticas". Esto significa que les enseñamos la conexión de las matemáticas con otras materias como la música, el deporte, el cine, la literatura o la papiroflexia".

Para ello cuentan con 60 profesores, entre los que se encuentra la decana, pero también Rosa Crujeiras, directora del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, o el exalumno y exconcursante de Pasapalabra, Fernando Castro.

El sábado pasado comenzó, con un campamento, un nuevo curso en el que participarán los 25 niños seleccionados después de pasar las pruebas de acceso. Durante 20 sábados y a lo largo de dos cursos, se encontrarán en la facultad de Matemáticas de la USC para recibir formación avanzada a través de diversas actividades.

Un programa para niños que destacan por sí mismos

Entre esos niños, se encuentra Xián, alumno de 2º de educación secundaria del IES Antón Losada, en A Estrada. El curso pasado se encontró en el aula con la profesora Iria Fernández Sobrado. Inmediatamente, ella se dio cuenta de que Xián podría acceder a este programa: "Entré en el centro ya iniciado el curso y lo que más me llamó la atención el primer día de clase con Xián fue una pregunta que me hizo. Era sobre un concepto matemático que no tenía nada que ver con el temario que estábamos viendo en 1º de la ESO. Era un concepto que yo había estudiado en la universidad. Enseguida me di cuenta de que tenía unas habilidades y capacidades para la lógica y la matemática que estaban fuera de lo normal. A lo largo del curso, vi que el niño tenía una visión matemática poco común y, teniendo en cuenta su edad, intentaba motivarlo porque todo lo que veíamos en su curso ya lo conocía y lo que explicábamos por primera vez, él ya lo entendía, por lo que yo intentaba ampliar sus conocimientos con otro tipo de material", nos cuenta Iria Fernández Sobrado.

Ella fue, de algún modo, la impulsora de Xián, quien lo animó a presentarse a las pruebas de acceso, pero, aclara, "sin prepararlo, porque Estalmat es un programa destinado precisamente a niños que destacan en el ámbito de las matemáticas por sí mismos".

Dice Iria que, más allá de impartir conocimientos, los profesores también deben detectar capacidades y fomentarlas, "motivar a los alumnos es parte de nuestra labor docente". E insiste en la importancia de que "los niños con unas determinadas capacidades se relacionen con niños que tienen sus mismas inquietudes para que sus capacidades y razonamientos puedan a llegar a multiplicarse y crecer. Es importante que encuentren un lugar en el que sientan que pueden seguir desarrollando la capacidad que tienen, en el que se sienten comprendidos y que les sirva para avanzar en su afán de conocimiento".

Y concluye diciendo que "espera que para Xián esta sea una experiencia muy enriquecedora y que lo haga muy feliz".

Las mátemáticas, mucho más que números

Del programa Estalmat Galicia han salido ya 14 promociones y, "aunque más del 21% de los niños que han participado a lo largo de estos años han terminado estudiando matemáticas en la universidad, lo cierto es -dice Elena Vázquez Cendón- que también hay licenciados en políticas, derecho o bellas artes". Porque las matemáticas son mucho más que números.