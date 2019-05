Iceta afirma que "la solución no es el PP y su media naranja": "La alternativa soy yo"

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a "concentrar" en su partido el voto progresista y de izquierdas para poder pilotar el "cambio" que Cataluña "necesita", frente a un independentismo que "no merece" seguir gobernando y un Cs y PP que buscan la "revancha". En el último fin de semana antes de las elecciones catalanas del 21-D, Iceta ha estado arropado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un mitin en Girona al que ha asistido, entre otros, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y en el que el candidato del PSC ha reivindicado la "España nación de naciones".

"Puedo aportar el inicio del cambio de rumbo y la solución. Y os digo que, como hay mucha oferta, si no queremos independencia, pero tampoco un giro a la izquierda, conviene invitar a todos los progresistas y gente de izquierdas a concentrar sus votos en la candidatura del PSC", ha señalado Iceta, que ha afirmado: "La alternativa a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont soy yo".

Iceta ha considerado que Cataluña "necesita un baño de 'seny' (sentido común)", algo para lo que ha reivindicado a su partido, que "representa no solo a la gente que es socialista, sino también catalanista y juiciosa", y él mismo ha prometido ser "el presidente de todos" los catalanes, no solo "de medio país". Porque, ha advertido, "la solución no es el PP y su media naranja", en alusión a Ciudadanos, una "derecha" que supone "menos autogobierno, peor financiación y menos políticas sociales".

Por ello se ha comprometido a "no hacer presidente a ningún independentista", pues "no merecen" seguir gobernando tras su "fracaso", como tampoco a un candidato de PP y Cs, a los que ha acusado de buscar la "revancha". "Podéis ayudar al cambio, pero no sois el cambio que Cataluña necesita", ha advertido a esos partidos.

El líder del PSC ha augurado además que 2018 debe ser "el año de la reforma constitucional", que aborde también el debate territorial: "Creemos que España es una nación de naciones y precisamente esa doble dimensión es la que hace grande a España". "Primero la ciudadanía, que nos iguala a todos, y segundo el respeto a las diversas singularidades que conviven en España. Somos hijos de muchas semillas. Nunca hemos entendido que nos intenten obligar a elegir entre una u otra identidad, pudiéndolas tener todas. Gracias por tu esfuerzo y porque tú lo vas a conseguir", ha dicho, aludiendo a Pedro Sánchez.

"Solo hay un tipo de combate que se pierde, que es el que no se da. Y por eso Sánchez no suele perder ningún combate. En las primarias demostró que quien la sigue, la consigue", ha sentenciado Iceta. Por su parte, la líder del PSC en el Ayuntamiento de Girona, Sílvia Paneque, ha preguntado a Albert Rivera (Cs) "cómo pretende gobernar una Cataluña que ni comprende ni quiere", ha recordado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "la humillación de Cataluña tampoco sirve" y ha afeado al independentismo que "si la libertad se grita con odio, no se está gritando libertad".

Sánchez: "Somos el partido de la reconciliación"

Pedro Sánchez, por su parte, ha erigido a Iceta en el candidato de la "reconciliación" que permitirá a Cataluña pasar de "cinco años perdidos" a "cuatro años de convivencia", y ha elogiado su campaña de "soluciones y propuestas", tras las críticas de esta semana.

"No aspiramos a ser cuarta fuerza, no nos resignamos a ser tercera, no queremos ser segunda. Queremos ser primeros porque somos la fuerza de la unión de Cataluña. Somos el partido de la concordia y la convivencia. Somos el partido de la reconciliación, pero no lo decimos de palabra, sin con nuestras acciones", ha dicho Sánchez.

Mostrando la papeleta electoral del PSC, el líder del PSOE ha dicho: "Esta papeleta es mucho más que un voto, es concordia, experiencia y convivencia, que es lo que necesita Cataluña. Tras cinco años perdidos, se trata de que Cataluña gane cuatro años para la convivencia y la justicia social, y el único candidato que lo asegura es Iceta".

Y en una semana en la que Iceta ha recibido fuertes críticas por su propuesta de indulto de los dirigentes independentistas si se produjera una condena definitiva, Sánchez ha "agradecido" al líder del PSC su "campaña de soluciones, de propuestas, de no ir contra nadie e ir a favor de la convivencia", ha afirmado, aunque sin aludir directamente a dicha propuesta del candidato.