¿La tartamudez se cura? Causas y tratamiento para personas tartamudas

¿Por qué a algunas personas las palabras no le fluyen y más bien se les hacen nudos en la boca? La tartamudez afecta alrededor de 800.000 personas en España y para conseguir erradicar la discriminación social a la que pueden estar expuestas y promover oportunidades el 22 de octubre de 1998 comenzó a celebrarse el Día Internacional del conocimiento de la tartamudez.

La disfemia se define como un trastorno del habla que no del lenguaje y que se caracteriza por interrupciones de la fluidez, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. LA logopedia tradicional no ayuda y lo recomendable es acudir a psicólogos especialistas que no son abundantes en este momento.

¿Qué provoca la tartamudez?

En el tartamudeo hay un componente genético pero lo que tiene un impacto determinante es la ansiedad que causa no poder hablar como uno quisiera en determinadas circunstancias. Para las personas que no tartamudean las palabras fluyen de forma natural, no piensan en la palabra que van a pronunciar a continuación, simplemente la emiten de forma automática. Sin embargo, las personas tartamudas cuando van a contar cualquier cosa, temen que aparezca una palabra en la que se pueda producir un bloqueo que le impida hablar fluidamente y analizan las palabras que van a tener que pronunciar para cambiarlas si las temen o, por lo menos, para prepararse a pronunciarlas.

Otro obstáculo con el que se encuentran es que en el momento de pronunciar la palabra temida intentan hacerlo con fuerza y rapidez y eso incrementa la posibilidad de bloquearse.

¿Se cura la tartamudez?

Un alto porcentaje de personas con disfemia consigue "superarla" que no es lo mismo que "curarla" por completo. Erradicarla del todo ni siquiera un 1%, pero muchos consiguen reducirla en un 80%. Cuanto más precoz se diagnostique mejor, de hecho muchos expertos indican que tras los 6 u 8 años es muy complicado superarla.

¿Qué terapias son más efectivas?