Suben los casos de gonorrea en España: los expertos advierten sobre el incremento de las infecciones de transmisión sexual

Según el Instituto de salud Carlos III, las infecciones de transmisión sexual están aumentando en España. La gonorrea es la que ha supuesto un mayor incremento, creciendo casi un 20% entre el 2020 y 2021. La gonorrea no es la única: según el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, la sífilis ha aumentado un 8% entre los años 2014 y 2021 y la clamidia un 18% entre el 2016 y 2021. Según los datos recogidos, la mayoría de estas infecciones afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres, a excepción de la clamidia.

¿Qué son las ITS?

Las ITS son infecciones de transmisión sexual que se contagian en las relaciones sexuales a través del contacto entre genitales o de manera anal y oral. Estas patologías son causadas por diversos factores como virus, bacterias o parásitos. Existen más de 20 tipos diferentes de ITS, aunque las más comunes como el virus de papiloma humano (VPH), el sida (VIH), la clamidia, la gonorrea y la sífilis, entre otras.

La mayoría de estas infecciones tienen curas y tratamientos simples, pero para ello es necesario "pillarlo a tiempo". También hay vacunas que ayudan a prevenir este tipo de infecciones y se está trabajando para poder desarrollar una cura definitiva contra el VIH.

Hay que tener en cuenta que el haber padecido alguna de estas ITS no exime de un posible contagio posterior, puesto que no se crea inmunidad en el organismo.

Desde el Instituto de Salud Carlos III señalan que "la investigación y la vigilancia de estas infecciones ha permitido mejorar su manejo de manera significativa en las últimas décadas, aunque estas infecciones suponen una importante preocupación para la comunidad científica y sanitaria".

Los datos según la OMS son escalofriantes

Más de 1 millón de personas al día se contagian por una ITS.

de personas al día se contagian por una ITS. Alrededor de 500 millones de personas sexualmente activas que se encuentran en un rango de edad entre los 15 y los 49 años está contagiada de herpes genital (VHS).

de personas sexualmente activas que se encuentran en un rango de edad entre los 15 y los 49 años está contagiada de (VHS). Al año 374 millones de personas se contagia de una de estas ITS: clamidia, gonorrea, tricomoniasis o sífilis.

de personas se contagia de una de estas ITS: El Virus del Papiloma Humano causa mas de 300.000 muertes por cáncer de cuello uterino al año.

Prevención

Tal y como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. A continuación se exponen una serie de medidas que pueden ayudar a prevenir el contagio de alguna de estas infecciones: