Sanidad prohíbe la venta de varios estimulantes sexuales

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) retira del mercado estos estimulantes sexuales: Miel d´Afrique, Royal Honey VIP, Jaguar Power y Royal Honey Plus. Además, ha prohibido su venta.

La AEMPS ha llevado a cabo esta decisión tras detectar la presencia de sildenafilo en el producto sin que estuviera declarado en el etiquetado. Se trata de una sustancia que le confiere la condición de medicamentos.

"Los productos citados contienen la sustancia activa sildenafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamentos", recoge el análisis elaborado por el Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS.

El producto se presenta a los clientes como "natural" y se oculta su verdadera composición. Algunas personas pueden recurrir a estos productos como alternativa a los medicamentos de prescripción.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tuvo conocimiento, a través de la Sección SEPRONA de la Comandancia de Málaga de la Guardia Civil, de la comercialización de los productos. Ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplare de Miel d´Afrique, Royal Honey VIP, Jaguar Power y Royal Honey Plus por la presencia de sildenafilo, una molécula que está contraindicada para pacientes con patologías asociadas al riesgo cardiovascular.

¿Para qué sirve el sildenafilo? Principalmente, para tratar de disfunción eréctil aumentando el flujo sanguíneo al pene durante la estimulación sexual. Forma parte de los medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa.

Está contraindicada para varias patologías

Concretamente, ayuda a la disfunción eréctil aumentando el flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

Una enzima que no se recomienda consumirla a los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, con angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, ictus isquémico, insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa.

También presenta interacciones con otros medicamentos, pudiendo provocar la aparición de reacciones adversas graves, en mayor medida en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular.

Por estas razones, la Agencia Española del Medicamento ha prohibido su venta y ha ordenado la retirada inmediata de todos sus ejemplares.

Estos son los productos afectados por la ordenanza de Sanidad:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com