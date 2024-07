España, el segundo país europeo que más ansiolíticos consume

El Ministerio de Sanidad prepara un Plan de Acción Salud Mental 2025-2027 con el objetivo de ofrecer una atención integral que incluya la psicoterapia y una frecuencia de citas. Fue la comisionada de Salud Mental de este departamento, Belén González, la que ha comparecido ante la Comisión de Sanidad del Congreso para desgranar el proyecto, que conllevará cofinanciación a las comunidades autónomas. "Se necesita una atención interdisciplinar, de calidad, que incluya la psicoterapia y una frecuencia de citas que, en estos momentos se hace imposible", ha indicado.

En este sentido, González ha explicado que los dos ejes sobre los que se articula el Comisionado son el de los recursos asistenciales y el de las políticas públicas. Indicó que una persona con un trastorno psicótico grave no puede vivir fuera de una institución con una pensión de 500 euros al mes. "Se ha iniciado un proyecto para reconocer y registrar todo el sufrimiento psíquico derivado del trabajo. Un proyecto en el que va a participar un grupo multidisciplinar de expertos que incluye desde filósofos a inspectoras de trabajo, pasando por sociólogas, psiquiatras, médicas de familia y enfermeras. El trabajo cada vez es más difícil, más intenso, más rápido y más precario. Y cada vez hace más daño. Es una responsabilidad como gobierno que tomemos cartas en un asunto que ya es un problema de salud pública", sentenció.

Lo social

Según la comisionada, en los últimos años se ha ido produciendo una tendencia hacia la medicalización de los problemas sociales, una situación que genera dos consecuencias: La primera, el incremento de demanda en el sistema sanitario, lo que explica parcialmente el aumento desmesurado en las listas de espera y la segunda: los problemas que se derivan de intentar resolver con herramientas sanitarias lo que son problemas sociales. "En España el diagnóstico de esquizofrenia es doce veces más frecuente en rentas bajas que en rentas altas, o que el uso de antidepresivos es aproximadamente cuatro veces mayor según la clase social. Pero eso no significa que lo social se pueda resolver desde las consultas de psicología y psiquiatría. Con frecuencia identificamos que lo que realmente necesita un paciente no es un psicólogo, sino un abogado laboralista, Con frecuencia, frente a la impotencia de no hacer nada y la falta de tiempo para generar un relato más ajustado a los problemas sociales, se opta por la prescripción de psicofármacos", explicó.

Consumo ansiolíticos

España es el segundo país europeo que más ansiolíticos consume por detrás de Portugal, y el cuarto en consumo de antidepresivos. Las prescripciones no han dejado de aumentar desde que hay registros. Este aumento es especialmente preocupante en la población joven. Entre los 20-24 años, el consumo de antidepresivos ha aumentado un 52% desde 2017, un 40,4% entre los jóvenes de 25-29 años. "Vamos a impulsar un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y para la mejora del uso de psicofármacos dirigida tanto a los equipos de Atención Primaria, de la red de salud mental especializada y con información que empodere a la población general. Vamos a crear materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías clínicas y cursos, y vamos a promover la prescripción social como alternativa", indicó la comisionada de Salud Mental.

Muerte voluntaria

Desde el Comisionado de Salud Mental pondrán también en marcha un plan específico que arroje luz sobre las condiciones y desencadenantes de este problema y que tome medidas de eficacia comprobada. "Continuaremos con proyectos que ya se venían desarrollando, como el teléfono de asistencia 024, al que vamos a añadir mejoras como la recomendación de activos de salud para los usuarios que puedan beneficiarse de ello. A lo largo de 2025 contaremos además con un plan de acción frente al suicidio que tendrá financiación independiente", concluyó.

