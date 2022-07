Desarrollan un sensor que es capaz de detectar signos de Alzheimer 17 años antes de los primeros síntomas

El Alzheimer es una de las enfermedades más desconocidas que los investigadores tratan de esclarecer. Aunque se trata de una enfermedad que no tiene cura, una detección precoz puede ser fundamental para la calidad de vida de las personas que la padecen. En este sentido, investigadores alemanes han desarrollado un sensor inmunoinfrarrojo capaz de identificar los signos del Alzheimer en sangre 17 años antes de que aparezcan los síntomas.

La investigación, liderada por la Universidad de Bochum se ha publicado en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'. Los síntomas de esta enfermedad afectan a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Van apareciendo de manera progresiva hasta que la enfermedad interfiere con las tareas rutinarias de una persona.

Lo que hace el sensor desarrollado es detectar el mal plegamiento del biomarcador proteico beta-amiloide, el responsable de crear los depósitos en el cerebro conocidos como placas. Según afirma el estudio, esta enfermedad tiene una evolución de 15-20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos.

Desarollo de la investigación

Para desarrollar esta innovación, se tomaron muestras de sangre de pacientes entre 50 y 75 años a quienes aún no se les había diagnosticado la enfermedad en los años 2000 y 2002 y se congelaron. En la investigación actual, se seleccionó a 68 personas a las que se sí se había diagnosticado Alzhéimer durante los 17 años de seguimiento y se compararon con 240 sujetos de control sin ese diagnóstico.

En los 68 individuos, el sensor inmunoinfrarrojo fue capaz de detectar la enfermedad con alto grado de precisión. Por contra, los investigadores analizaron otros biomarcadores como el P-tau181 (prometedor para muchos estudios), pero resultó no ser "adecuado para la fase temprana sin síntomas de la enfermedad de Alzheimer".

"Nuestro objetivo es determinar el riesgo de desarrollar demencia de Alzheimer en una fase posterior con un simple análisis de sangre, incluso antes de que se formen las placas tóxicas en el cerebro, para garantizar que se pueda iniciar una terapia a tiempo", explica Klaus Gerwert, líder de la investigación.

Sin embargo, la concentración de la proteína de la fibra glial (GFAP) sí puede detectarlo con 17 años de antelación aunque con menos precisión que los marcadores utilizados. Al combinar ambos, se pudo aumentar más la precisión de la fas de prueba sin síntomas.