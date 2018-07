Las alteraciones en el sueño hacen que consumamos un mayor número de calorías

Una nueva investigación sobre los hábitos de sueño, y su impacto en la salud ha confirmado que las alteraciones en el sueño hacen que consumamos más calorías.

Los investigadores han analizado datos de 342 adolescentes y sus hábitos de sueño. El promedio de horas era de siete horas de sueño cada día, pero cuando este promedio cambiaba en tan solo una hora, ya sea para domir una hora más o menos, se veía como estos adolescente consumían 200 calorías más al día.

El sueño ininterrumpido también se relacionó con una mayor probabilidad de ingerir m´sa alimentos al día siguiente, como refrescos y comida rápida.

Según afirma Fan He, autor principal del estudio, "lo que realmente importa no es las horas que duermes, si no de las variaciones que se producen en el tiempo".

Otras investigaciones demostraron que los adeloescente que no duermen bien, tienen mayor riesgo de sufrir obesidad.

Los resultados se debieron a ser presentado ante la Asociación Americana del Corazón.