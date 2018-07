Trump usó fondos de su campaña para comprar 3.500 ejemplares de su último libro

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, compró 3.500 ejemplares de su último libro con fondos de su campaña, lo que no permiten las leyes electorales, según publica el portal The Daily Beast.

El magnate destinó 55.055 dólares de esos fondos para comprar los ejemplares en la librería Barnes & Nobel y regalarlos después a los asistentes de la Convención Nacional Republicana en la que se confirmó su designación como candidato, según el portal.

Se trata del libro 'Crippled America: How to Make America Great Again' (América lisiada: Cómo hacer grande a América de nuevo), publicado en noviembre de 2015 y en el que ya avanzaba las fórmulas para reflotar el país por las que apuesta y que constituyen su programa de campaña electoral.

El mismo portal asegura que el uso de fondos de campaña para la compra de su propio libro, lo que le permitiría a Trump cobrar por derechos de autor, es ilegal según las reglas de la Comisión federal electoral.

Ni el Comité Nacional Republicano ni el propio Trump, que acostumbra a responder a través de Twitter a este tipo de publicaciones, se han pronunciado todavía al respecto. El portavoz de la ONG Campaign Legal Center, Paul Ryan, dijo a ese mismo portal que para "legalizar" la operación, Trump debería renunciar a los derechos de autor equivalentes a esas ventas.