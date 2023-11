El teniente general Gan Pampols, sobre una posible invasión de Gaza: "Israel no tiene buenas experiencias de ocupaciones anteriores"

Este martes se cumple un mes desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Preocupa la situación en la Franja de Gaza por los continuos e incesantes bombardeos israelíes. La población civil en el paso de Rafah, frontera del territorio palestino con Egipto, se amontona intentando escapar del horror. El mundo está expectante a esa operación terrestre en el enclave palestino.

El teniente general Francisco José Gan Pampols, ha atendido a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para hablar sobre la actualidad de Israel y la Franja. ¿Israel invadirá gaza? ¿Cuándo tendrá lugar la gran batalla en Gaza City? Lo que sabemos es que "desde el punto de vista operativo", la guerra está en el punto en el que se esperaba cuando comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre.

Sobre el el paso fronterizo de Rafah, Pampols detalla que lo controla Egipto. "No es un problema de que Israel permita o no el paso. Israel lo que sí que ha hecho en otras ocasiones es facilitar la salida no desarrollando acciones de bombardeo por parte de sus medios. Ahora dependerá de las autoridades egipcias los filtros que querrán establecer para abrir ese paso", asegura.

¿Invasión?

El primer ministro de Israel, Bejamín Netanyahu, ha asegurado que piensa en el día de después de la guerra. Afirma que se encargará indefinidamente de la seguridad en Gaza. Ante la posibilidad de que Israel invada la Franja, Pampols opina que "no" lo hará. "Las declaraciones de Netanyahu tienen ahora mismo más un consumo hacia el interior de Israel que en otro sentido. Israel las experiencias que tiene de ocupación previamente en zonas no son positivas. De hecho ya ocurrió en Gaza en una ocasión", detalla.

"Creo que lo que está queriendo explicar (Netanyahu) es que la seguridad en Gaza se garantizará eliminando cualquier posible vector que pudiera afectar a Israel desde esa zona. Pero para eso no necesita quedarse. Lo que necesita es que haya un Gobierno estable que permita la coexistencia y por otra que las condiciones que crearon Hamás desaparezca. Que nadie se sienta obligado unirse a un movimiento terrorista porque las aspiraciones no se cubren", explica a Manu Sánchez el teniente general.

Garantizar la supervivencia de los gazatíes

También estamos expectantes por la batalla por la capital de la Franja: "Yo no creo que vayamos a ver una gran batalla en toda la extensión de Gaza. Porque además de ser una ciudad muy grande tiene un nivel de urbanización altísimo. Con lo cual sería muy difícil maniobrar en su interior. Dividirá la ciudad y va a restringir la movilidad de los elementos de Hamás".

Lo que no hará Israel según Pampols "es ni atacar toda Gaza ni provocar de una vez la destrucción generalizada. A los gazatíes habrá que proporcionarles una posibilidad de supervivencia".