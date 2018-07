Una profesora dona su herencia de un millón de dólares para sus alumnos con necesidades especiales

La Escuela Dumont, en Nueva Jersey, recibió por sorpresa un cheque de un millón de dólares. Era la última voluntad de Genevieve Via Cava, una exmaestra de necesidades especiales que había fallecido siete años antes. "No me extraño su donación, me dijo que lo haría, pero no podía imaginar que tuviera tanto", aseguró uno de los directivos del centro.

Genevieve Via Cava se dedicó toda su vida a atender a alumnos con necesidades especiales de primaria y secundaria. Aseguran que tenían pocos amigos y siempre había estado muy entregada a sus estudiantes.

Su dinero servirá para crear una beca de 25.000 dólares anuales para uno o varios alumnos. Quienes la conocían admiten que es posible que ahorrara esa cantidad de dinero. "Su familia pasó por la Depresión, y creo que mucho de eso tuvo una gran influencia en su vida, siendo tan frugal", dijo uno de sus amigos a New York Times.