El presidente Biden telefonea a los padres del joven afroamericano asesinado en Memphis por cinco policías

"Se había tatuado mi nombre en su brazo" así intenta explicarle Rowvaughn Wells, madre del joven apaleado por la policía en Memphis (Tennessee) a Joe Biden cómo era su hijo y la relación que tenía con él. El presidente ha mantenido una conversación telefónica con ella, con el padrastro del joven y el abogado de la familia para mostrarle sus condolencia. Les ha expresado su pena e incluso ha hablado como padre que también perdió a un hijo (Beau Biden , ex fiscal general de Delaware, murió en 2015 a la edad de 46 años después de luchar contra un cáncer cerebral.) “Es realmente duro", les ha confesado "No tengais miedo de pedir ayuda. Espero que puedan venir a verme algún día. Me encantaría conocerles, invitándoles así a la Casa Blanca.

Impulsar "la Ley George Floyd"

Durante la conversación Biden se comprometió a trabajar con el Congreso para impulsar 'la Ley George Floyd' que aboga por una reforma policial que elimine la brutalidad contra las minorías raciales del país y que lleva el nombre del afroamericano muerto a manos de un policía en mayo de 2020 que desencadenó los mayores disturbios raciales en EEUU desde la década de los 60.

En el caso de Nichols, los cinco agentes fueron despedidos del cuerpo de policía poco después del suceso, que se produjo a comienzos de este mes. El jueves se reveló que todos ellos están en prisión y se enfrentan a varios cargos penales, entre ellos el de homicidio en segundo grado.

El abogado de la familia de Nichols, Ben Crump, pidió este viernes que la rapidez de las autoridades a la hora de procesar a los agresores sirva de ejemplo para futuros casos de abusos policiales, aunque sugirió que las cosas han ido más rápido esta vez porque los cinco acusados son también afroamericanos.

"Durante la conversación, el mandatario elogió la valentía y la fortaleza de la familia", informó la Casa Blanca en un comunicado.

Después de hablar con los padres del joven fallecido en Memphis, el presidente de EEUU ha admitido que el país necesita reflexionar sobre lo que significa la ley y el orden.

Nichols fue detenido el pasado 7 de enero por los agentes por una presunta infracción de tráfico. Nada más salir del coche los policías comenzaron a golpearle. La paliza que duró unos tres minutos y fue extremadamente violenta fue grabada por las cámaras corporales de los propios agentes de policía, todos también afroamericanos, y las de seguridad. Dejaron al joven moribundo antes de llamar a los servicios de emergencias. Tired, de 29 años y padre de un niño de 4 años, tardó tres días en morir por complicaciones en varios órganos vitales.

La calle pide justicia

Las imágenes que han sido difundidas a petición de la familia y tras la detención de los agentes han conmocionado al país y han hecho estallar una cadena de protestas por diferentes ciudades. La propia familia de la víctima ya advirtió antes de que se emitiese el video que no se dejara a los niños ver las imágenes por la violencia que contenía además de pedir a la población que no llevaran la violencia a las calles

De momento, EEUU escucha y respeta la voluntad de la familia del joven muerto de quetras la segunda jornada de protestas generalizadas en todo el país . Aunque todo el mundo sabe que la rabia y la indignación así como las emociones están muy a flor de piel y que pueden explotar en cualquier momento.