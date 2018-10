El pasajero que insultó a una mujer por ser negra en un vuelo de Ryanair se niega a pedir disculpas: "No tengo nada que decir"

El pasajero de Ryanair que insultó a una mujer durante un vuelo entre Barcelona y Londres por ser negra, ya ha sido identificado por la Policía británica, que asegura que el caso está en manos de las autoridades españolas.

Desde el cuerpo policial de Essex aseguran que las partes implicadas en el incidente en el avión de Ryanair ya están identificadas y que es la Policía española quien está estudiando el caso.

También los medios británicos han indagado más sobre lo sucedido y han identificado al hombre del vídeo como David Mesher, un británico de 70 años.

De hecho, un periodista del medio 'Daily Mail' acudió hasta el domicilio de Mesher para hablar con él acerca de lo ocurrido y le dio la oportunidad de pedir disculpas a la mujer que sufrió los insultos racistas. Sin embargo, el británico se negó a dar la cara y cerró la puerta respondiendo con un: "Vete, no tengo nada que decir".

Compañeros y personas del entorno cercano de Mesher describen al hombre como un "bicho raro" pero se sorprenden al ver su actitud con la mujer jamaicana: "Han pasado 30 años desde la última vez que trabajé con David y no era como la persona que se ve en el vídeo", señala un excompañero del hombre.

La víctima del incidente racista en un avión de Ryanair: "No he hecho nada para que me ataquen así por el color de mi piel"

Delsie Gayle llora cuando recuerda el incidente, recibió insultos racistas del hombre que se sentaba en el asiento de al lado. A sus 77 años esta jamaicana todavía no entiende por qué sufrió ese feroz ataque racista por otro pasajero en el vuelo de Rynair que cubría el trayecto Barcelona- Londres.

"Estoy muy deprimida por lo sucedido. Me voy a la cama y pienso ¿qué he hecho? , no he hecho nada para que me ataquen así por el color de mi piel", lamenta la mujer.

La repercusión mediática de esté vídeo y las quejas de muchos pasajeros han hecho que el Ministerio de Fomento analice la respuesta de la compañía aérea, ya que aceptó las exigencias del atacante y cambió a la víctima de sitio, en este claro caso de xenofobia. Además se estudia si se puede declarar al racista pasajero conflictivo.

Delsie Gayle asegura que nunca le "ha pasado nada igual en ninguno de mis viajes". En la entrevista, su hija señala a Ryanair por como trato los insultos a su madre y porque nadie les ha pedido disculpa por el bochornoso episodio en uno de sus aviones.