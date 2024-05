Padres y niños "horrorizados" por la aparición de clavos en columpios y toboganes

A solo cinco kilómetros al suroeste de Oxford, un pequeño pueblo de Marcham (Oxfordshire), han aparecido varios clavos en un parque infantil ubicado cerca de un colegio y una guardería.

Los padres están "horrorizados" después de que hayan aparecido clavos pegados a los columpios y a un tobogán de un parque infantil. Afortunadamente, ningún niño resultó herido, detalla el 'Daily Mail'.

Un acto vandálico que ha llevado a la Policía del lugar a abrir una investigación y pide a los padres estar alerta sobre la posibilidad de incidentes similares en otros lugares, recoge el mismo medio. Los objetos punzantes estaban pegados con pegamento, pero ya han sido retirados.

"Es vergonzoso", cuenta un vecino de la zona, porque el parque fue renovado hace meses "especialmente para los niños pequeños". Los padres y cuidadores explican que antes de que los niños jueguen, revisan el parque meticulosamente por si vuelve a aparecer algún clavo u otro objeto que pueda herir a los niños mientras juegan.

La directora de la guardería 'Little Angels' que hay cerca del parque, Lara Law, cuenta que el parque está siempre lleno de niños pequeños que salen a disfrutar de su tiempo libre y de ocio. "Mi propio hijo tiene una edad en la que le apetece correr y... ahora todo el mundo está preocupado", informa el 'Daily Mail'.

Fue la madre de una niña quién avisó de lo que había visto en el área infantil. "No estoy muy segura de si se trata de mensajes de engaño como las mismas imágenes se están utilizando para numerosas áreas diferentes, pero pensé que iba a compartir por si acaso nunca se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día", señala Sophie Smith en su cuenta de Facebook. Y es que al parecer, las fotos se habían dicho erróneamente que pertenecían a un parque de Londres.

También se ha puesto un cartel avisando de lo ocurrido: "Tenga en cuenta que se produjo vandalismo en el área de juegos durante el fin de semana del 11 al 12 de mayo. Observe los carteles en las puertas y revise el equipo de juego antes de dejar que sus hijos jueguen en él", recoge el diario 'Independent'.

"Recibimos informes de daños criminales en The Paddocks, Marcham entre la 1 am del domingo y las 10 am del lunes ", confirma la Policía de Thames Valley. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer quién puede estar detrás de todo esto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com