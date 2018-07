Unos padres matan a su bebé de un año por romper el televisor

Los padres de un niño de un mes y diez meses han sido detenidos en la ciudad Argentina de Mendoza por matar a golpes al pequeño después de que rompiera el televisor. Según informa el diario 'Clarín', el principal acusado del asesinato de Brian es su padre, Sergio Carmona, un joven de 19 años que confesó los hechos y que ha sido imputado de homicidio. Sin embargo, su madre, Antonela Rivas, de 25 años, también ha sido detenida y acusada.

"Se me fue la mano, le pegué porque se le cayó el televisor y lo rompió"

El pasado jueves, Antonela llamó a los servicios de emergencias alegando que el bebé se encontraba mal y había pasado la noche con vómitos, pero cuando llegaron los médicos el pequeño ya estaba muerto. Los informes forenses indican que la muerte fue provocada por los golpes que presentaba por todo el cuerpo y no por una enfermedad.

Por ello, se procedió a detener al padre como sospechoso, que acabó confesando lo ocurrido: "Se me fue la mano, le pegué porque se le cayó el televisor y lo rompió".

"Mi sobrino (Brian) era terrible"

Dave Silva, que dice ser primo de Sergio Carmona, ha publicado en redes sociales un mensaje que ha indignado al país: "Sergio es mi primo, traten de no faltar el respeto. Mi sobrino (Brian) era terrible, ya tenía cansada a toda la familia. No se podía ir a visitarlos porque se portaba muy mal. Igual creo que fue demasiado… Sergio trabajó mucho para comprar la tele". No obstante, después borró el mensaje.