La niña que denuncia en Twitter la guerra en Siria anuncia que su padre ha sido herido

El pasado noviembre, la pequeña vivió en sus propias carnes el horror de sufrir un bombardeo en su propio casa . Bana no pudo evitar compartir con sus miles de seguidores el momento y redactó: ''Esta noche me quedé sin casa, fue bombardeada y sólo quedan escombros. Vi muertes, y casi muero''.

"My dad is injured. I am crying. -Bana #Aleppo", reza el mensaje escrito este lunes y que acumula más de 2.000 retuits.

