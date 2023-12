Las Navidades en guerra, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Época navideña. Días para reunirse con familiares y amigos. Sin embargo, los conflictos armados y los bombardeos no permiten que estas fechas se celebren en Israel, Gaza o Ucrania, territorios en guerra.

Así se refleja en la viñeta gráfica de esta semana: los Reyes Magos llegan para dar los regalos a Jesús y María y José dicen que no pueden recibirles. "Lo siento, majestades... Pero este año con tantos bombardeos no nos queda ni portal para recibirles".

Refleja una escena que se remonta 2023 años atrás, cuando los tres Reyes, siguiendo la estrella, llegaron al portal de Belén para darle al Niño Jesús oro, incienso y mirra. "Por unas Navidades en paz", firma la viñeta.

El Papa se ha vuelto a referir a la situación en Oriente Próximo en su mensaje de Navidad: "Que no alimente el odio y se encuentre una solución a la cuestión palestina". Ha pedido el 'no a la guerra' y el 'no a las armas'.

"Nuestro corazón esta noche está en Belén, donde el Príncipe de la Paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra con el rugir de las armas que también hoy le impide encontrar una posada en el mundo", subraya el Papa Francisco. Una cita muy enlaza con la viñeta gráfica de esta semana.

Guerra en Gaza y Ucrania

El Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamás ha denunciado un ataque israelí en el campamento de refugiados de Al-Maghazi en la Franja de Gaza que ha dejado aproximadamente 70 personas muertas y varios heridos. Más de 20.258 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto y 53.688 han resultado heridas, principalmente civiles.

La guerra tampoco cesa en Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski ha pedido en su discurso de Navidad "rezar por el fin de la guerra" y por la "victoria" ante la invasión rusa.

"Por segundo año consecutivo, hemos aprendido una nueva forma (de las festividades de Navidad), otra dimensión. Estas son unas Navidades en tiempos de una guerra a gran escala (,,,) Hoy no va tanto de cómo decoramos nuestras casas, sino de cómo las protegemos y limpiamos el desastre, echando al enemigo de nuestros hogares", ha manifestado. "Ahora los deseos de los niños no son que el padre vuelva antes del trabajo, sino que vuelva a casa".