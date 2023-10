Una mujer, expulsada de un avión por sudar: "Creemos que supone un riesgo para la seguridad aérea"

Helen Taylor, mujer británica de 56 años residente en Durham, Reino Unido, iba a comenzar sus deseadas vacaciones con su marido cuando los auxiliares de vuelo la expulsaron del avión tras alarmarse ante su sudoración.

Los hechos tuvieron lugar el 2 de octubre, fecha en la que daba comienzo la breve escapada romántica que tenía planeada Taylor. Para ello, se dirigieron al aeropuerto de Newscastle, en el que cogerían un vuelo con la compañía Jet2 hasta Roma.

En un principio, cuando Taylor se montó en el avión, gozaba de un buen estado de salud, encontrándose en perfectas condiciones. Sin embargo, todo cambio cuando volvió del aseo, sintiéndose algo mareada a la hora de llegar a su asiento y comenzando a sudar. Era la primera vez que comía en ese día, por lo que la mujer lo achacó inmediatamente al hecho de que su nivel en sangre se había normalizado.

"La azafata me vio y me preguntó: "¿Estás bien?", y yo le respondí: "Estoy perfectamente bien, acabo de comer después de no haber comido en todo el día y tengo diabetes de tipo 2, así que es sólo que mis niveles de azúcar en sangre se están nivelando de nuevo", explicó la afectada al medio local 'Chronicle Live'.

A esto la mujer respondió que solo necesitaba sentarse y beber un poco de agua. A su vez, le indicó a la azafata que estaba atravesando la menopausia por lo que, sumado al problema de las diabetes, era muy típico que sudase. Esto no le pareció suficiente a los auxiliares del vuelo que incluso después de que, minutos más tarde, Taylor afirmase sentirse "como una rosa", decidieron someterla a un examen médico.

Pasados unos diez minutos, la tripulación de cabina decidió que no se encontraba en condiciones para viajar y la sacó del vuelo. "Me dijo: "Hemos decidido que tiene queabandonar el avión, creemos que supone un riesgo para la seguridad aérea". Ante esto la afectada respondió: "¿Qué, por tener diabetes? ¿Parezco enferma ahora?". A lo que la azafata respondió: "Bueno, en realidad no lo pareces".

Taylor ha hecho un especial hincapié en que además de encontrarse bien, el capitán la evaluó y determinó que parecía apta para volar. Aun así, no impidió que su tripulación la sacase del avión.

Obligados a quedarse en tierra

La pareja fue evacuada "a toda prisa" hacia el aeropuerto. Una vez llegaron no solo tuvieron que enfrentarse a la idea de perder su vuelo y, por consiguiente, la inversión realizada para poder disfrutar de sus vacaciones, sino que les obligaron a devolver sus compras libres de impuestos. Por si fuese poco, tuvieron que soportar un interrogatorio en el Control de Fronteras.

Finalmente, consiguieron recoger sus maletas y volvieron a su casa en Uber, sintiendo la incomodidad de haber sido "perseguidos por el aeropuerto".

Declaraciones de la afectada

Taylor denunció la situación: "Nunca había oído algo tan ridículo en mi vida. No puedo creer cómo nos trataron. Fue una auténtica locura. No pueden hacerle esto a la gente".

La mujer criticó que se tomase una decisión basándose en unas supuestas pruebas que carecían de fundamento ya que nadie del personal que la atendió era médico.

Además, si no se encontraba en condiciones para volar, deberían haberle proporcionado asistencia médica o de movilidad, cosa que nunca hicieron. "No me proporcionaron ningún tipo de asistencia al bajar del avión, en la pista o al atravesar el aeropuerto. Ni ninguna asistencia con las maletas. Y fue entonces cuando dijeron que no era apta para volar", declaró Taylor.

Se ha puesto en contacto con la compañía

La afectada aseguró que se puso en contacto en múltiples ocasiones con la compañía Jet2, tanto en el aeropuerto como en los días posteriores. Taylor exige que se le devuelvan las 1.800 libras, más de 2.000 euros, que había invertido en su viaje y que no había podido recuperar por su compañía de seguros.

Es por esto que, al no recibir respuesta las primeras semanas, decidió hacer público su caso: "Volamos mucho con Jet2 para escapadas cortas y tenemos tres reservas para el año que viene. Nunca hemos tenido este problema. Quiero sacar esto a la luz para que, con un poco de suerte, Jet2 se lo piense dos veces antes de hacerle esto a alguien más".

Declaraciones de la compañía

Jet2 expresó sus disculpas a la afectada y manifestó su intención de compensar las pérdidas monetarias que sufrió por la decisión de los auxiliares de vuelo: "Tras contactar con especialistas médicosindependientes en aviación, nuestra tripulación tomó esta decisión, ya que la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros clientes es siempre nuestra prioridad. Sin embargo, tras investigar más a fondo como cuestión de prioridad absoluta, nos hemos puesto en contacto con la Sra. Taylor para disculparnos y reembolsarle sus vacaciones como gesto de buena voluntad".