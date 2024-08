Mueren la madre y la hermana de Mariah Carey en el mismo día: "Tengo el corazón roto"

Mariah Carey, la icónica cantante y ganadora de varios premios Grammy, ha compartido una devastadora noticia: tanto su madre, Patricia Carey, como su hermana, Alison Carey, han muerto el mismo día. A través de un comunicado en exclusiva para la revista 'People', Carey expresó el profundo dolor que siente tras perder a dos miembros de su familia de manera tan cercana en el tiempo.

"Estoy con el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro del destino, mi hermana también perdió la vida ese mismo día", declaró la artista. Estas palabras reflejan el inmenso dolor que atraviesa en este difícil momento.

No se conocen las circunstancias de la muerte

Aunque Mariah no ha revelado detalles específicos sobre las causas de la muerte de su madre y hermana, sí mencionó que se siente "bendecida" por haber podido compartir la última semana de vida de su madre a su lado. "Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil", añadió en su comunicado.

Alison Carey, quien falleció a la edad de 63 años, residía en el condado de Greene. Según David Baker, un amigo cercano, Alison había estado bajo cuidados paliativos debido a complicaciones en el funcionamiento de sus órganos. "Sabíamos que esto iba a pasar", comentó Baker a 'The Times Union', agregando que había señales claras de que su estado de salud estaba empeorando.

Un distanciamiento con su hermana

La relación de Mariah con su hermana Alison ha sido complicada durante años. En sus memorias, tituladas 'The Meaning of Mariah Carey’, publicadas en 2020, la cantante reveló que, en ese momento, había decidido distanciarse tanto de Alison como de su hermano Morgan, lo que señalaba que era lo más seguro para ella tanto a nivel emocional como físico. "Era más seguro emocional y físicamente para mí no tener ningún contacto con ellos", escribió en su libro, de manera que reflejaba la difícil dinámica familiar que vivió durante años.

"Un viaje lleno de contradicciones"

Tampoco su relación con su madre Patricia fue fácil. En el mismo libro, Mariah describió su vínculo con ella como una compleja mezcla de emociones. "Mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades encontradas. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones", confesó la cantante. Además, describió su relación como "una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción". A pesar de todo, Mariah reconoció que existe un "amor complicado" que une su corazón al de su madre, a pesar de las dificultades que han enfrentado a lo largo de los años.

La trágica pérdida de su madre y hermana en el mismo día supone un golpe durísimo para Mariah Carey, quien en medio de este doloroso momento que está atravesando ha pedido a sus seguidores y al público en general a través del comunicado, respeto y privacidad mientras atraviesa este difícil momento.

