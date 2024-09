El juez Llarena ve delito en la fuga de Puigdemont, pide investigarla y critica que no fuera detenido

Carles Puigdemont apareció el 8 de agosto por las calles de Barcelona y dio un discurso ante sus votantes. Sobre él pesaba una orden de detención. Al terminar el acto de Junts per Cat, se esfumó y regresó a Bélgica. Varios mossos fueron detenidos acusados de ayudar a huir al expresidente de la Generalitat. Ahora, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena vuelve a pronunciarse. El juez ve delito en la fuga de Puigdemont y ha enviado a a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con la entrada en España, y posterior salida. Considera que se pudieron cometer varios delitos.

Ha criticado que el líder de la derecha independentista catalana no fuera detenido por los Mossos d'Esquadra. Cabe matizar que Llarena no tiene competencias para investigar los hechos, por lo que envía el caso a los juzgados de Barcelona. El juez del TS considera que no se puede excluir "la participación de otros responsables no aparentes en los delitos" de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.

En su resolución, Pablo Llarena señala que los informes policiales "no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección" de Carles Puigdemont hasta el escenario donde dio el discurso antes de la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tampoco ve que hubiese "imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional".

Ve delitos en la huida

Tras 'esfumarse' Puigdemont en agosto, Llarena pidió explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos d'Esquadra. Admite que el informe de los Mossos expresa "la dificultad de abordar la detención" de Puigdemont "en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga". Aunque no ve esos "impedimentos" en detectar al expresident en dichos momentos.

El informe -enuncia Llarena- tampoco refleja la "imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional". Esto "impide excluir la participación de otros responsables no aparentes" en los mencionados delitos.

