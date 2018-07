Una joven se tira al vacío desde un segundo piso para evitar ser violada por un enfermo de VIH en Argentina

Nadia, la joven que saltó al vacío desde un segundo piso para evitar que la violen | Clarín

Una joven estudiante de medicina en La Plata, Argentina está hospitalizada después de precipitarse al vacío desde un segundo piso para evitar ser violada. Pablo Sepúlveda es el hermano de Nadia, la joven atacada y él ha sido quien ha compartido con los medios argentinos cómo sucedieron los hechos.

"Ella dice que pensó que podía llegar a agarrarse de una rama, pero es imposible, no lo pensó, reaccionó por instinto", describe Pablo en declaraciones recogidas por el diario Clarín. Al parecer Nadia regresaba a la Plata para preparar un examen para este viernes. Al llegar a la puerta del edificio donde reside coincidió con un hombre que le preguntó si podía entrar. Ella pensó que era un vecino y no puso resistencia.

Ya en el interior del edificio "le pegó un puñetazo y empiezan a forcejear y los gritos". La quiso llevar a la habitación por de los pelos, ella logra escaparse, pero cuando va a abrir la puerta se queda con el picaporte en la mano", relata el hermano de Nadia.

"Entonces la vuelve a agarrar, vuelven a forcejear, la golpea y ella se vuelve a zafar y sale corriendo, no lo piensa y salta del balcón", continúa Pablo Sepúlveda. Nadia tiene muy claro, según le ha dicho a su hermano, que ese hombre no quería robar si no violarla.

La joven también declaró que el presunto agresor en todo momento le decía que se callase, que no gritase, pero gracias a esos gritos los vecinos salieron alertados y fueron ellos quienes retuvieron al detenido. En ese momento Nadia ya estaba en el suelo.

Según informa el hermano de Nadia a la joven le están haciendo diversas pruebas porque el detenido podría tener el VIH, y aunque no fue violada finalmente sí presenta heridas en la cara.