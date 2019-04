John McCain verá cumplido su deseo: Trump no asistirá a su funeral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá al funeral en honor al senador John McCain, fallecido hace dos días de un cáncer cerebral, informó el portavoz de la familia, Rick Davis. "El presidente, por lo que sabemos, no asistirá al funeral. Es un hecho", declaró Davis a un grupo de periodistas, según el diario The Washington Post.

Según apuntó Davis, serán los expresidentes Barack Obama (2009-2017) y George W. Bush (2001-2009) quienes tomen la palabra en las exequias, que se celebrarán el próximo sábado en la catedral de Washington. Un día después, el veterano de la Guerra de Vietnam recibirá sepultura en la base naval de Annapolis, en Maryland.

A pesar de ser ambos republicanos, la animadversión entre Trump y McCain era por todos conocida, por lo que no extrañó que hace ya un tiempo, después de dar a conocer la gravedad de su enfermedad, el propio senador dijera que no quería que el presidente hablara en su funeral.

Además del funeral, está previsto que la clase política de Washington presente sus respetos a este senador que pasó más de tres décadas vinculado a la Cámara alta con una capilla ardiente en el Capitolio, un honor reservado a una treintena de personas a lo largo de la historia del país.

La Casa Blanca vuelve a izar la bandera

La Casa Blanca izó la bandera de Estados Unidos a media asta después de la muerte del senador John McCain, pero el lunes la ha vuelto a subir a lo más alto del mástil y luego la ha vuelto a bajar hasta media asta, en un inusual y confuso quiebre del protocolo sobre el fallecimiento de un líder nacional.

McCain, un veterano senador por Arizona y aspirante republicano a la Presidencia en 2008, murió el sábado a los 81 años por un cáncer cerebral. Eso llevó a muchos estadounidenses a izar la bandera a media asta, en un tradicional homenaje.

No obstante, el presidente norteamericano, Donald Trump, quien tuvo discrepancias con McCain en varios asuntos y afirmó durante su campaña que el senador "no es un héroe de guerra", dudó a la hora de realizar el tradicional gesto de cortesía y respeto que normalmente hacen los presidentes.

La Casa Blanca de Trump izó la bandera a media asta el sábado, luego la llevó a lo más alto del mástil una vez completado el período mínimo estipulado por la ley.

Trump también retrasó la usual proclama que establece que las banderas sean izadas a media asta por más tiempo que el mínimo de dos días.

Finalmente, bajo presión de veteranos y miembros del Congreso, Trump ha dicho en un comunicado este lunes que respeta el servicio que McCain brindó a la nación y ordenó que las banderas estadounidenses sean izadas a media asta en su honor. "A pesar de nuestras diferencias en ideas y políticas, respeto la labor del senador John McCain para nuestro país y, en su honor, he firmado una orden para izar a media asta la bandera de Estados Unidos hasta el día de su entierro", ha señalado Trump en un comunicado.

Los presidentes suelen seguir el ejemplo del Congreso después de la muerte de un legislador destacado y ordenan que se icen a media asta las banderas hasta la tarde del día del funeral. Los críticos del presidente vieron en su titubeo un último desaire contra McCain.

Un portavoz de la familia emitió un comunicado de despedida de McCain: "Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos el patriotismo con rivalidades tribales (...) La debilitamos cuando nos escondemos detrás de muros en lugar de derribarlos, cuando dudamos del poder de nuestros ideales, en lugar de confiar en que son la gran fuerza de cambio que siempre han sido".